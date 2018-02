El Principado asegura que la térmica de Mieres "no quemará basura" ni plásticos

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, remarcó el pasado sábado que no permitirá que el municipio se convierta en la incineradora de Asturias. El regidor, además, aseguró que el gobierno local mantiene la "máxima preocupación" por la salud de los vecinos tras las denuncias del movimiento ecologistas sobre la quema de residuos contaminantes en la térmica de La Pereda. El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, respondió ayer al regidor con un mensaje tranquilizador. "Nosotros tampoco queremos convertir a Mieres en la incineradora de Asturias", subrayó el dirigente socialista, que quiso disipar dudas y sospechas: "No hay incineradora en el plan de residuos". Por si quedaban todavía recelos, Lastra afirmó que en la térmica de La Pereda no se quemará ni basura ni plástico: "El concepto de residuos, que siempre se han quemado en la térmica, es distinto al de basura. Lo que se está probando son combustibles no peligrosos provenientes de diversos material. No basura".

Fernando Lastra visitó ayer el punto limpio y la estación de transferencia (Cogersa) de Mieres, instalaciones que acaban de ser sometidas a un profunda reforma. En el acto coincidió con las alcaldesas de Lena y Riosa, Gema Álvarez y Ana Díaz, además de con el propio regidor mierense. El encuentro permitió a ambos conversar durante unos minutos sobre la polémica generada en torno a las investigaciones que Hunosa está realizando en la térmica local para evaluar la viabilidad de utilizar combustibles derivados de residuos, en principio, no contaminantes. El pasado sábado, el Alcalde y el diputado de IU Ovidio Zapico acusaron al Principado de "falta de transparencia". Lastra replicó ayer al regidor cara a cara: "Hemos facilitado toda la información que se nos ha solicitado. No hay nada que ocultar . Los vecinos tienen el derecho de conocer lo que se hace y la transparencia es la pauta a seguir", subrayó el Consejero. Por su parte, el regidor, sin ser descortés, tampoco dio pasos atrás: "Seguiremos vigilantes para garantizar que se cumple lo que se dice. Lo que sucede es que cuando no se actúa con toda la transparencia posible la gente desconfía y estamos en una época guapa como para fiarse de todo el mundo".

Fernando Lastra explicó ayer que Hunosa está desarrollando actualmente dos proyectos de investigación, uno con material bioestabilizado (orgánico) , y otro con una muestra de CSR "que ha sido suministrada recientemente". Según sostiene IU, el combustible sólido recuperable (CSR) aún no está listo para ser quemado en las centrales térmicas. La coalición no ve viable su aprovechamiento hasta 2020.

La central térmica de La Pereda, que tiene una potencia de 50 MW, está equipada con una caldera de lecho fluido circulante atmosférico que permite quemar materiales de bajo poder calorífico. Con el agotamiento de los estériles de escombrera, Principado y Hunosa buscan nuevas fuentes de combustible y es ahí donde vecinos y ecologistas se han puesto a la defensiva: "Serán aquellos que consideran que no hay información y que hacen cábalas sobre los que se quema los que deban explicar por qué mienten", indicó ayer Lastra.