Aller tendrá un centro de formación en la antigua tenencia de Alcaldía

El edificio de tenencia de Alcaldía de Aller tendrá una segunda vida. El inmueble se desocupó hace ya años por un problema en la cubierta, que ahora se ha solventado con una obra. El alcalde, David Moreno, anunció ayer que está en marcha una nueva actuación para instalar un tejado. El edificio se convertirá en centro formativo homologado para llevar a cabo programas como el "Actívate" o el "Ocúpate".

El Ayuntamiento procedió hace ya meses a desmantelar la antigua cubierta del inmueble, en el centro de Moreda. Se encontraba en muy mal estado y presentaba problemas estructurales con grave riesgo de desprendimientos. "Ahora se adjudican estas obras de una nueva cubierta, dado que existe informe de la oficina técnica municipal en el que se concluye que el inmueble se encuentra estructuralmente en un estado aceptable y, por lo tanto, es recomendable su consolidación", señaló Moreno. Las obras se han adjudicado a la empresa Construcciones Felechosa S. L. y el plazo de ejecución es de un mes y medio.

Las obras para el acondicionamiento del edificio en un centro de formación homologado serán paulatinas. El gobierno local busca acceder a programas "que las entidades locales pueden desarrollar con financiación autonómica y del fondo social europeo, entre otros".

Torre de Soto

El Alcalde, además de este anuncio, aclaró ayer que la tramitación municipal para el arreglo de la torre de Soto está ya finalizada. El PP había criticado que no tenía información sobre el proceso. "No la tienen porque no la solicitan, los informes están al alcance de toda la Corporación", señaló Moreno. Es la dirección general de Patrimonio la que tendrá que tramitar las obras subsidiarias en el inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).