El langreano acusado de intercambiar archivos pedófilos acepta año y medio de prisión

El langreano acusado de un delito de corrupción de menores (por poseer, compartir e intercambiar imágenes de menores desnudas a través de las redes sociales y el teléfono móvil con otras personas) aceptó hoy una pena de un año y seis meses de cárcel, a la que se suma un período de otros 18 meses de libertad vigilada. El hombre, al carecer de antecedentes penales, no entrará en prisión, siempre y cuando no delinca en un plazo de tres años. El fiscal solicitaba inicialmente dos años y medio de presión y otros tres de libertad vigilada. La vista estaba programada para las doce de la mañana de hoy, aunque finalmente no llegó a celebrarse al haber acuerdo.

El ministerio público sostenía en su escrito de acusación que el hombre, vecino de Langreo, y nacido en 1973, tenía tres perfiles abiertos en la red social Facebook. La Fiscalía apuntó a que el acusado utilizó estos perfiles en los días 2, 7 y 9 del mes de abril del año 2015, para colgar en la red un total de siete archivos, en los que se veían fotografías de menores de edad desnudas. Además, estas fotografías mostraban poses sexuales explícitas, según explica el Ministerio Público. Las imágenes no solamente fueron subidas a esta red social, sino que también fueron remitidas a otro usuario mexicano.

El 13 de febrero del año pasado, y por un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Langreo, se autorizó la entrada y registro en el domicilio del acusado por parte de la Policía. Allí los agentes hallaron, y le intervinieron, su teléfono móvil, y una tarjeta de memoria que se encontraba en su interior. Analizado el dispositivo del acusado, se encontraron tres archivos con fotografías de menores de edad desnudas. Como en la ocasión anterior en la red social, uno de estos archivos también fue compartido por el acusado con al menos otro usuario, en este caso a través de la aplicación "Whats App".

La Fiscalía del Principado de Asturias consideró que los hechos relatados son constitutivos de un delito de corrupción de menores en su modalidad de distribución de material de pornografía infantil, que viene registrado en el artículo 189.1 b) del Código Penal. Por este motivo, el ministerio público solicitó al titular del juzgado una condena para el langreano de dos años y seis meses de cárcel, además de la inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.