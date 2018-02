Mieres retira a Franco la medalla concedida en 1951 y pide a su familia que la devuelva

El Ayuntamiento de Mieres acordó el 7 de diciembre de 1951 imponer a Francisco Franco la medalla de oro del concejo, creada exprofeso para agasajar al dictador. Ayer, la Corporación decidió retirar a Franco tal distinción, instando a su familia a que devuelve la condecoración. Este requerimiento puede parecer simbólico, pero no lo es tanto. La medalla no fue una baratija. Fue encargada a una conocida joyería ovetense y costó 15.700 pesetas, cantidad que, según las tablas del Banco de España, equivaldría hoy a más de 30.000 euros.

El Pleno municipal acordó ayer retirar la medalla del concejo a Franco y, al tiempo, suspender el nombramiento como hijo adoptivo de José Antonio Girón de Velasco, Ministro de Trabajo en los primeros años de la dictadura. El acuerdo se alcanzó mediante una moción presentada por IU, PSOE y SOMOS - el PP se abstuvo-. La iniciativa surgió a raíz de que el exconcejal socialista Dimas Martínez presentase hace meses por registro un solicitud para anular los citados honores concedidos al dictador y a Girón de Velasco. "Estos reconocimientos no fueron el resultado de la libre expresión y del debate de ideas, sino de la pura adulación de las élites a quien no solo no merece homenaje alguno, sino la más dura reprobación", remarcaron los partidos de izquierdas. Suprimidas las distinciones, queda ahora recuperar las joyas que simbolizaron el retirado honor. Esta tarea se antoja más complicada. La recientemente fallecida hija del dictador, Carmen Franco, fue interceptada en 1978 en Barajas cuando intentaba llevar a Suiza 38 piezas de oro, incluidas medallas, insignias y condecoraciones de su padre. Es posible que la concedida en Mieres estuviera entre estas joyas, ya que era de gran valor.

El historiador Ernesto Burgos relata que el Ayuntamiento tuvo que pedir un crédito sobre el presupuesto del año siguiente para costear la joya, que llegó a estar expuesta durante un tiempo en la joyería de la calle Uría en la que se elaboró: "Siempre es agradable exponer joyas que, como ésta, resultan tan bonitas y acabadas", apuntó el joyero al solicitar permiso para mostrar la valiosa composición.

El Pleno local no sólo se preocupó ayer de retirar inmerecidas distinciones, también tomó decisiones sobre futuros honores. IU y PSOE respaldaron una moción de Somos que establece que "de ahora en adelante, a la hora de nombrar los espacios, calles, plazas o edificios públicos, se conceda nombres de mujer a estos lugares, hasta conseguir que se equilibre el número de nombres masculinos con el número femenino y así reparar la manifiesta desigualdad actual".