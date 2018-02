Del Corro: "La espiritualidad debería formar parte de nuestro día a día"

"Somos lo que pensamos", afirmó la escritora lenense Rocío del Corro (Zureda, 1988), en el acto de presentación de su primera obra, titulada "Destino: felicidad", que tuvo lugar en la librería mierense La Pilarica y que contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. Abrió el acto el editor de la obra, Pablo Solares, que resaltó la capacidad de síntesis de la autora, que "logra explicar con claridad algo aparentemente difícil de entender, como es el mundo de la espiritualidad". Para Solares, la obra de del Corro llega en un momento muy oportuno. "Vivimos en constante conflicto y se nos olvida lo verdaderamente importante. Rocío nos habla de superación personal y de la búsqueda de la felicidad, que debería ser nuestra prioridad en la vida".

La joven Rocío del Corro, auxiliar de enfermería y, actualmente, cursando estudios de Psicología, se reconoce humanista y orienta su actividad profesional al bienestar a través de técnicas y filosofías orientales con base en el budismo, el taoísmo y el sintoísmo. "Hace tres años sentí la necesidad de darle un giro a mi vida y me sumergí en las terapias alternativas y la meditación", reconoció Del Corro, cuyo libro nace como un intento de explicar esos cambios a su entorno más íntimo. "Cuando me quise dar cuenta, llevaba más de 200 páginas escritas. Ahí me convencí de que tenía que publicarlo", dijo la autora. "Necesitas ayuda y la buscas; yo me documenté y profundicé en el mundo del yoga, la meditación y las terapias alternativas, que se convirtieron en mi forma de vida, porque realmente ayudan", manifestó con rotundidad la sanitaria lenense, que precisa que este tipo de terapias son perfectamente compatibles con la medicina tradicional.

"No es un libro religioso, pero me baso en la filosofía oriental, que se asienta en los conceptos del perdón, la humildad y la aceptación para alcanzar el objetivo de la superación personal", aclaró Rocío del Corro, que explica que "el Reiki significa meditar para calmarte" y para la que alcanzar la felicidad pasa necesariamente por desprenderse del ego personal. "Hemos de normalizar la espiritualidad, que debería formar parte de nuestro día a día", señaló del Corro que, para vencer el escepticismo, propone ser ejemplos de perdón, tolerancia y serenidad. "Mi mensaje final es que hay que ser felices y, para ello, tenemos que ver la vida desde otra perspectiva, disfrutando de cada momento, para lo que es imprescindible liberarnos de los miedos y la negatividad", remarcó la autora lenense, que recomienda comenzar cada día con una sonrisa. "Un simple gesto puede cambiarte la vida", concluyó. Parte de los beneficios de la obra presentada se destinarán a la compra de juguetes para la Asociación Galbán de familias de niños con cáncer de Asturias.