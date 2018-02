Somos Laviana reclama mejorar la recogida de basura en la hostelería

Somos Laviana reclama mejorar la recogida de basuras en los locales de hostelería del concejo. La propuesta de la formación, en concreto, incluye retrasar el horario del servicio los viernes (actualmente ejecutado de 20 a 22 horas) e implantar una recogida el domingo: bien durante la madrugada o bien a primera hora de la mañana.

"En nuestro concejo no existe la recogida de basuras durante los fines de semana", denunció ayer Unai Castaño Varela, portavoz de la formación en Laviana. De hecho, la última recogida de la semana es el viernes, a una hora tan temprana que "las cenas en los locales aún no han comenzado". Los camiones no vuelven a pasar hasta el domingo por la noche.

Esta situación, afirmó Unai Castaño, genera varios problemas. En primer lugar, destacó, "a los vecinos de las zonas adyacentes, por los problemas de olores y demás que genera tal acumulación y que ya nos han trasmitido en más de una ocasión".

En segundo lugar, es un problema "más complicado y complejo" para los propios locales hosteleros: "Acumulan y almacenan basura durante todo el fin de semana", destacó Castaño Varela. En este punto, destacó que "por no hablar ya de los posibles efectos negativos en la salubridad y su incidencia en la salud de nuestros vecinos y vecinas".

Unai Castaño Varela considera que este cambio en el servicio de recogida de basuras es fundamental para el desarrollo del municipio. "Si realmente apostamos por el turismo y la hostelería como motor de la economía local, debemos hacer cuanto esté en nuestra mano para tratar de mejorarlo", destacó. Además, "ahora que el Ayuntamiento quiere impulsar una marca de turismo propia del concejo, debe demostrar con hechos que su intención va en serio".