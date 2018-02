La identidad de España, a debate

¿Qué es España? Una pregunta presente en la sociedad española casi desde su origen. Una pregunta sin una respuesta única. Un concepto discutido, una idea discutible. Esta diversidad a la hora de entender y explicar España se puso nuevamente de manifiesto en el debate titulado "España: una idea en disputa", en el que participaron los filósofos Belén Castellanos y Pablo Huerga, el periodista Roberto Hernández y el abogado Rafael Velasco. El acto fue organizado por la Asociación Cultural "Camín de Mieres" y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres y el Club LA NUEVA ESPAÑA en Las Cuencas.

El miembro de la asociación organizadora Borja Menéndez asumió la difícil tarea de moderación del debate. "¿Qué es España?", comenzó preguntando Menéndez, a lo que Huerga respondió con una visión de España como un problema filosófico. "No cabe duda de que estamos ante una sociedad política de estructura compleja al estar compuesta de grupos y tendencias divergentes", dijo el filósofo. "Son los Estados, como estructuras políticas, los que conforman las naciones, y no al revés", añadió Huerga, que llama a huir de la interpretación romántica de la nación, "porque siempre acaba basando su razón de ser en el concepto de raza, que ha producido y produce efectos terribles". Por su parte, Belén Castellanos definió España como "un Estado fallido que ha de manifestarse a través de la fuerza al carecer de proyectos comunes". "Hay que distinguir lo que dice la letra, los propósitos, y la realidad. La puesta en escena de España no es sana para la vida política", añadió la filósofa, a lo que el periodista Roberto Hernández repuso que "Los Estados no se construyen sobre la identidad de las personas; hasta hace poco España no estaba cuestionada desde dentro", incidiendo en que "la pregunta que hay que hacerse es si estamos de acuerdo en las instituciones que garantizan los derechos de los españoles". "Odiar el concepto de España es odiarnos a nosotros mismos", remarcó el periodista. A continuación, Rafael Velasco señaló que "el Estado es el territorio político y social en el que uno nace y vive, pero acaba convertido en una abstracción que no comparto", añadiendo que "España es una nación incompleta porque nació así, como consecuencias de luchas y regímenes que ahogaron su desarrollo, y que siempre se ha intentado construirse a través de la represión en vez de sobre los afectos, enfrentando España a la anti España, y permanentemente bajo el dominio de las oligarquías", apostilló el abogado.

Territorios

El modo territorial también fue motivo de debate, en el que volvieron a manifestarse las diferentes posturas. Así, Pablo Huerga entiende que la cesión de competencias a las comunidades autónomas está siendo utilizada por éstas como instrumento para la conformación de identidades nacionales. "El debate de las lenguas está peligrosamente manipulado desde el punto de vista ideológico. Hay que utilizar las instituciones el Estado de modo uniforme en todo el territorio", expuso Huerga. Sin embargo, Belén Castellanos declaró carecer de preferencias determinadas, aunque, a su entender, la comunidad real, de pequeñas dimensiones, parece favorecer la participación. "Si la comunidad es muy grande resulta más difícil mantener la salud democrática", dijo Castellanos, para la que la lengua es la gran baza a favor de España y que critica el desprecio hacia otras lenguas. "Cuando el único alimento es el conflicto, nada sale bien", remató la filósofa. Roberto Hernández, a este respecto, apuntó que "mientras todo fue bien, no se cuestionó la idea de España. Fue a raíz del desastre del 98 cuando comenzaron los intentos de marcharse". "El derecho a la diversidad no debe confundirse con la diversidad de derechos, con los privilegios de unos frente a otros", remarcó el periodista.

Fue Rafael Velasco el ponente que planteó su preferencia de un modo más claro. "Soy partidario de un modelo que nos haga la vida más agradable, y no es este sistema monárquico. Mi modelo es el federal de libre adhesión; probablemente, así nadie querría marcharse", expuso el letrado, que considera un error considerar que el Estado centralista garantiza los derechos generales de toda la población. Finalmente, el atropellado debate recaló en el último capítulo, España ante el mundo. Para Huerga, la actual debilidad del Estado español supone un perjuicio a la hora de intervenir a escala internacional. "La Unión Europea es aún más fallida que España", sentenció Castellanos, que señala la deficiente relación de España con Hispanoamérica. "El mayor peligro para la soberanía de los Estados europeos es Putin", incidió Roberto Hernández, mientras que Rafael Velasco se pregunta el motivo de que no haya problemas para la cesión de soberanía a favor de la UE y otras instituciones supranacionales. "España está subordinada a un proyecto europeo que nos conduce a la ruina", lamentó Velasco, partidario de una alianza de los países del Sur de Europa.