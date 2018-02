Quince intérpretes en la última clasificatoria del certamen de San Martín

Quince intérpretes de tonada se batieron el viernes, sobre las tablas del teatro municipal de El Entrego, en la última ronda clasificatoria del XX Concurso de Canción Asturiana de San Martín del Rey Aurelio. El próximo viernes se celebrará la primera semifinal. En esta última gala clasificatoria, hubo una actuación que llamó la atención del público: la del jovencísimo Alejandro Begega, que interpretó "La Santina" y "La Fuente de Cacho".

La gala estuvo marcada por la igualdad: hubo casi el mismo número de mujeres que de hombres intérpretes. Desde Solares (Cantabria), llegó Vanesa Fernández Agudo ("Al pasar por el puertu" y "Cuando vienes de arrendar"). También Maribel González Morán (Laviana), con "No sé que siento en mi Asturies" y "Adiós conceyu Quirós". Alicia Villanueva (Bimenes) interpretó "La Cabraliega" y "La Zagalina", mientras que Mara Suárez (Tuilla, Langreo) cantó "Al pasar por el puertu" y "Soy de Pravia". El cartel femenino se completó con Cristina Sánchez, de Panes ("Anda y señálame un sitiu" y "La Cabraliega"), y Belén Arboleya, de Siero ("Carretera de Colloto" y "La Cabraliega").

Las voces masculinas contaron con José Sánchez (Panes), que interpretó "Toca la gaita, gaiteru" y "El aire me apagó la vela". También con Manuel González "El Tordu" (Laviana), con "En agües de la Chalana" y "To padre gasta escarpinos" y el también lavianés Rubén Álvarez ("Soy asturianín" y "Canta el gallu"). Se subieron al escenario Artemino Iglesias (Salas), con "Hermosa Villa de Mieres" y "La Playina de Xixón" y el cántabro Álvaro Fernández Conde ("Ya nun vuelvo más a granda" y "Facer un Horriu"). Eloy López Cuello (Santa Bárbara) cantó "To padre ta de escarpinos" y "Voy pa Llanes". Ricardo Balmori (Cabrales), "Vite Baxar el Monte" y "Cuando oigo sonar la gaita", y Amante Menéndez (Cangas del Narcea), con "Tengo de airar Molino" y "A to ventana", completaron el cartel.

El joven Alejandro Begega, que puso en pie al público, competía en la categoría "Infantil". El resto en "Aficionados". La organización dará a conocer en unos días el nombre de los clasificados para las semifinales del certamen.