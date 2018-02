El PP urge al Principado a asumir la gestión del Conservatorio, "como establece la ley"

La polémica por la gestión del Conservatorio de Langreo sigue encendida. Alfonso Orviz, portavoz del PP en la Mancomunidad Valle del Nalón, alzó ayer la voz para posicionar a su partido: "Estamos de acuerdo con la postura oficial de la Mancomunidad y de los informes jurídicos", señaló el popular. El órgano supramunicipal y los citados documentos dictan que el Principado es la administración con competencias para asumir la gestión del centro (tras la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en la anterior legislatura nacional). Una unanimidad rota por el Consejero de Educación, Genaro Alonso, que anunció -a través de una réplica a preguntas de Ciudadanos- que la intención del Principado es que un ayuntamiento de la Mancomunidad se haga cargo del Conservatorio.

"Esto no se ajusta a la legalidad", afirmó Orviz. El Conservatorio profesional del Valle del Nalón siempre estuvo gestionado por la Mancomunidad. Y aún es así, aunque ese arreglo ya no se ajusta a la legislación actual. "La solución está clara", señaló el portavoz del PP. Orviz recordó que la Mancomunidad solicitó, incluso, un informe jurídico externo y las conclusiones son rotundas: "No hay otra alternativa, el Principado debe hacerse cargo del Conservatorio profesional".

Una de las razones que Educación esgrime para desentenderse del servicio es que resultaría inasumible para el Principado encarar la gestión del resto de centros en la región: nombró Valdés, Avilés, Lena-Aller-Mieres. Este último, en el Caudal, no es Conservatorio sino una escuela de música. En este punto, Orviz dejó claro que "tampoco es asumible para la Mancomunidad seguir con la gestión del Conservatorio, que se lleva cerca de la mitad del presupuesto".

Mancomunidad y formaciones políticas comparten una afirmación: la continuidad del Conservatorio es incuestionable. Es por eso que los ánimos contra Educación están caldeados. El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, tildó de "broma" la propuesta del Principado. También llamó la atención sobre que los problemas con este centro surgieran con el cambio de gobierno en Langreo, actualmente encabezado por la coalición entre Izquierda Unida y Somos Langreo. El presidente de la Mancomunidad, Marcelino Martínez, se mostró cauto tras conocer el anuncio del Consejero. No se posicionará hasta que mantenga un encuentro con los responsables de Educación, el próximo mes.

En la respuesta ofrecida por la Consejería al grupo de Ciudadanos en la Junta del Principado se afirmaba que "consideramos que la continuidad del Conservatorio sería un bien para Asturias". Pero, matiza en la siguiente réplica, que "la posibilidad que consideramos más adecuada para garantizar la permanencia del centro, en el nuevo marco competencial de las entidades locales, es la asunción del mismo por alguno de los ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad". Explica el Consejero que "sería aplicable el artículo que prevé que los municipios pueden ejercer competencias distintas a las propias y a las delegadas".