"Benecane" denuncia que el Ayuntamiento de Langreo la está "discriminando"

La asociación protectora de animales "Benecane", que se había hecho con la gestión del albergue de animales de Langreo de forma temporal mientras se resolvía la adjudicación del servicio, anunció ayer que acudirá al Defensor del Pueblo para denunciar la "discriminación" del Ayuntamiento langreano hacia el colectivo. La asociación argumenta esta situación en la falta de respuesta que han tenido desde la entidad local a sus reivindicaciones y peticiones. "Nos hemos enterado que se va a llevar once perros a Alemania y a nosotros no nos dejan sacarlos", explicaron ayer desde la entidad. Las relaciones con "Benecane" se había enrarecido tras el sacrificio de cuatro animales a mediados del año pasado. Sin embargo, las aguas volvieron a su cauce y hace un mes consiguieron entrevistarse con el técnico municipal que se encarga de la perrera, del que sacaron un compromiso respecto a sus peticiones, aunque todavía no han tenido la contestación.