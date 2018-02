La Cruz Roja, Isabel Sendino y "Amigos de Mieres", premios "Mierense del año"

"Estoy alucinada y no me lo esperaba para nada". Así reaccionaba ayer Isabel Sendino, la coordinadora de Cáritas Arciprestal del Caudal, tras conocer que había sido nombrada como "Mierense del Año". "La verdad es que presta mucho que se acuerden de ti por una labor que haces", señalaba Sendino, todavía abrumada por la noticia. "Hace tiempo que fui jurado de estos premios y se daban a gente bastante mayor, no se sí me tocará morirme pronto y nadie me lo quiere decir", bromeaba.

"Es algo raro cuando te lo dicen, pero la verdad es que todo muy bien, te da mucha alegría". Su teléfono móvil echaba humo ayer. "Los nervios llegan ahora después de que te dan la noticia. Me llamó mucha gente, y tengo el teléfono hasta arriba de mensajes de Whatsapp felicitándome", explicaba a este diario la coordinadora de Cáritas. "Esperemos que esto sirva para que ahora la gente se acuerde más de Cáritas, eso es lo realmente importante de todo esto", indicó Sendino.