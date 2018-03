El Principado sopesa ampliar la campaña por la abundancia de nieve

El director general de Deporte, José Ramón Tuero, aseguró ayer que el Principado tomará la próxima semana una decisión sobre si amplía o no la temporada de esquí, que a priori finalizaría el 1 de abril. El responsable regional indicó que el viernes, día 9 de marzo, está prevista una visita del Consejero de Educación y Cultura, responsable del área de Deportes, a la estación de Valgrande-Pajares, donde se anunciará la decisión definitiva.

"Esta semana lo valoraremos todo con los directores de las estaciones y se tomará una decisión", señaló Tuero. En cualquier caso, el responsable regional indicó que "la experiencia nos dice que cuando ampliamos la campaña sube a esquiar la gente que sube, es decir, poca. La nieve va perdiendo calidad, pero en todo caso, la ampliación es algo que estamos valorando". Pese ser un año con un gran volumen de nieve, Tuero no se atrevió a pronunciarse dada la experiencia de los últimos ejercicios. "Nos metemos en abril, los días son más largos, la nieve pierde calidad... En todo caso, la decisión que se tome será con sentido común", zanjó.

Cuestionado sobre la posibilidad de poner en marcha un plan de inversiones en Pajares, Tuero subrayó que "todos los años hacemos inversiones fuertes con las revisiones obligatorias de los remontes, que nos cuestan sobre 200.000 euros". "Es verdad que un equipamiento nuevo hace años que no llegaba, y fue ahora, cuando pudimos", dijo, para agregar que "la apuesta por Pajares, igual que por Fuentes, seguimos haciéndola, siempre que hay disponibilidad presupuestaria". En todo caso, para el plan inversor y el deseado remonte desembragable, sigue sin haber fecha. "No hay previsión de fechas porque no hay previsión de ingresos futuros, y no podemos hacer un plan de inversiones si no lo vamos a cumplir", indicó, para agregar que "hablamos de 7 millones, si el desembolso fuera menor se podría tratar de llegar con inversiones plurianuales, pero ahora no llegamos".