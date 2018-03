CC OO afirma que el consumo actual de energía avala la necesidad de las térmicas

CC OO afirma que los datos demuestran la necesidad del mecanismo de seguridad -interrumpibilidad- que permite desconectar a grandes industrias en caso de necesidad a cambio de una retribución. Los responsables regionales del sindicato remarcan que lo que va de año "está siendo una lección de realidad para quienes, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su último informe, cuestionan mecanismos como el de interrumpibilidad eléctrica, al cual está sometida la industria electrointensiva".

Por ello CC OO de Industria hace un llamamiento a la "reflexión", especialmente de las fuerzas políticas, tanto en Asturias como fuera de ella, sobre las implicaciones ante procesos como la denominada transición energética. El sindicato defiende que "ya no cabe seguir manteniendo un discurso demagógico y radical amparándose en postulados ambientalistas como coartada, bien sea por desconocimiento o por intereses económicos concretos, como en el caso de determinadas compañías eléctricas".

"El carbón nacional, las centrales térmicas y la gran industria son un factor para el desarrollo y la sostenibilidad no solo de su propia actividad, si no para el interés general y no pueden estar sometidas a la tentativa de ser reguladas por principios económicos o ideológicos mal entendidos que terminen con un aumento de precios para el consumidor y para la actividad industrial que lleven a la destrucción de puestos de trabajo en Asturias y en España", destaca el sindicato.

Iberdrola anunció el pasado noviembre su intención de cerrar las centrales térmicas de carbón de Lada y Velilla, abriendo al tiempo un inconcluso debate político.