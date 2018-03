Clases para elaborar cerveza en casa

"Para empezar a elaborar cerveza artesanal en casa se necesita muy poco y más adelante se puede ir mejorando el equipo", aseguró Alfredo Suárez Cuevas, fundador de la asociación de Cerveceros Caseros Asturianos y miembro del colectivo a nivel nacional, que impartió ayer un taller en el centro social de Tuilla. Con "tres ollas, un cubo de plástico y los ingredientes" se puede empezar a elaborar cerveza de forma artesanal en casa, señaló.

Trigo, lúpulo, agua y levadura son los ingredientes básicos a los que se tiene que recurrir aunque, apuntó Alfredo Suárez, de Morcín, "la lista final depende del tipo de cerveza que se quiera elaborar". Ayer explicó en Tuilla las nociones básicas del proceso de elaboración y enseñó de forma práctica a los alumnos los pasos a seguir.

Más de una decena de personas asistieron al taller, que se desarrolló por la tarde en Tuilla. Era la primera parte del curso, el monitor y los alumnos completaron el proceso para obtener el mosto de cerveza y en otra clase, que tendrá lugar en dos semanas, se procederá al envasado de la bebida resultante. Los participantes en el taller ya podrán probar la cerveza que se produjo en las dos jornadas del curso. Alfredo Suárez lleva diez años elaborando cerveza de forma artesanal en su domicilio. "Comencé tras asistir a un curso como el que impartí en Tuilla", señaló.

En la charla Alfredo Suárez comprobó que podría hacerlo y se puso manos a la obra. "Después empecé a investigar un poco sobre el proceso de elaboración y su evolución, me picó el gusanillo y no pude parar", manifestó. Entre sus planes no estuvo nunca la fabricación de cerveza para venderla posteriormente y la que produce actualmente la destina fundamentalmente para regalar a sus amigos.

Tendencia al alza

Ayer transmitió sus conocimientos y su afición a los participantes en el taller, que duró más de cinco horas. En Asturias, dijo, "hay cada vez más aficionados a la elaboración de cerveza casera" y el colectivo del que forma parte aumenta año tras año. Este incremento coincide con "el boom de la cerveza artesanal", añadió. Ahora "se vende bien y tiene éxito" aunque "habrá que ver cuántas empresas resisten", aseguró Suárez, que resaltó como la mejor fórmula la del bar que sirve cerveza propia. "En estos casos no te tienes que preocupar de la logística", indicó tras hacer hincapié en que la producción de cerveza artesanal es una "opción de empleo".

Langreo cuenta actualmente con cuatro productores de cerveza artesanal. Caleya, que funciona en La Felguera desde junio del pasado año tras trasladarse desde Rioseco, pretende duplicar su producción anual hasta alcanzar los 200.000 litros a medio plazo. Hugo Suárez es otro de los productores artesanales, responsable de la cerveza Curuxera, que comercializa en su pub El Espumeru. Eduardo Iglesias y Pablo Iglesias son socios de la cervecería L'Artesana de La Felguera, y el pasado año prepararon 2.000 litros de su cerveza, que venden tanto en barril como en botella. Fernando Braga está al frente de la firma Asturias Brewing Company.

El taller sobre la elaboración de cerveza artesana fue organizado por el área de Medio Rural del Ayuntamiento de Langreo. Ayer se desarrollaron tres cursos en diferentes núcleos. Uno de ellos se centró en la poda. Otra de las actividades, que tuvo lugar en el Campo La Carrera, fue un taller participativo en el que se analizaron soluciones para la zona rural langreana. Los otros dos cursos forman parte del plan de dinamización de la cultura rural en los pueblos de Langreo.