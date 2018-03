Lena celebrará el Día de la Mujer con música, un manifiesto y un recital poético

El Ayuntamiento de Lena se sumará a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este jueves, con dos actos destacados. En el caso de Lena los actos se trasladarán al viernes. La casa de encuentro de la mujer acogerá a las once de la mañana una muestra de actividades con la que celebrarán los trece años de andadura de esta instalación. Más tarde, a partir de las seis de la tarde, habrá un acto central en el teatro Vital Aza. Así, se procederá a la lectura de un manifiesto por el Foro de adolescentes y se realizará el homenaje a la mujer del año. También se entregarán los galardones del primer certamen de pintura "L.Lena pinta pola igualdá", habrá un recital poético con Salomé García y una actuación de panderetas con "La Flor de Xanzaina" y la música de gaita y tambor de la banda de gaitas "Güestia".

Pero no sólo Lena conmemorará el Día Internacional de la Mujer, en Mieres ya comenzarán los actos hoy con la inauguración a las siete de la tarde de la exposición Match Box "No me interesa el arte, sino Las Artistas". Está en la Casa de Cultura y podrá visitarse hasta el 16 de marzo. Mañana, a las seis y media de la tarde, habrá una charla-coloquio sobre violencias machistas. La psicóloga Paula Marín hablará sobre "indefensión aprendida en la mujer maltratada". La cita es también en la Casa de Cultura. El día 8 habrá una concentración frente al Ayuntamiento que comenzará a las doce del mediodía. También habrá más actos hasta el día 19.