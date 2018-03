Blanca Pantiga: "Es vital unirse para dejar un mundo mejor a nuestras hijas"

El Centro Asesor de la Mujer de La Felguera acogió la charla- coloquio "¿Qué hacemos el 8 de marzo?", un acto organizado por la "Tertulia Encuentros" de Langreo que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo, el Centro de Artes Escénicas "Carlos Álvarez Nóvoa" y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Langreo, Blanca Pantiga se dirigió en primer lugar al público que abarrotaba la sala de actos del CAM langreano confesando estar "ilusionada" ante algo "tan grande como lo que sucederá el próximo 8-M". Pantiga lamentó que aún haya muchas mujeres que no ven necesario unirse a la huelga, "porque no se dan cuenta de que es urgente visibilizar nuestro trabajo y no solo el estrictamente laboral sino el que permanece en segundo plano". Del mismo modo, destacó que "es vital que las mujeres nos unamos y lo estamos haciendo, para dejar un mundo mejor a nuestras hijas".

Para Esther Barbón, secretaria comarcal de CC OO-Nalón, "el papel de los sindicatos es el de estar al lado de las mujeres y defender la igualdad, que es además uno de los pilares básicos de nuestro ideario, así que no se trata de proponer una guerra de unos contra otras sino de que la participación en la huelga sea masiva". Según Barbón, "el desempleo tiene rostro femenino, pues es evidente que el paro azota con más virulencia a las mujeres". Además, la sindicalista evidenció que "es urgente erradicar el impacto de la violencia de género y terminar con la feminización de los contratos precarios" y para ello llamó a "trabajar para conseguir que la brecha salarial, que en algunos casos es más bien una grieta, desaparezca". Para ello, propuso, entre otras cosas, "un pacto de Estado contra la violencia machista que no se quede en un mero papel sino que prevea los recursos económicos suficientes, una ley de igualdad salarial efectiva, equiparar la duración de los permisos de paternidad y maternidad y visibilizar la desigualdad que padecen las mujeres".

Jara Cosculluela pertenece a la Plataforma 8-M Asturies y además es la responsable de Igualdad de SOMOS. Según indicó, "en la plataforma que trabaja para la huelga del día 8, se unen mujeres de todo tipo, con o sin militancia y es una gran noticia, que mujeres tan distintas trabajen juntas para que todo salga bien y además es urgente que así sea". La activista destacó que "estamos llamando a una huelga a tiempo completo no solo a nivel laboral, sino también estudiantil, de cuidados y de consumo porque hay que dejar claro que tal y como dice nuestro slogan, "si nosotras paramos, se para el mundo". Cosculluela aseguró que "la desigualdad atraviesa nuestras vidas aunque a veces sea difícil darse cuenta de ello" y reivindicó la necesidad de poner en valor el éxito de los días previos a la huelga, "porque hemos logrado que todo el mundo hable de ella aún sin haber tenido lugar".

Para finalizar, llamó a participar activamente en la manifestación que tendrá lugar en Gijón el próximo jueves, a partir de las siete y media de la tarde. "No os olvidéis de colgar mandiles en vuestro territorio ni de acudir con vuestros carritos de la compra: serán más potentes que cualquier carro de combate", aseguró.