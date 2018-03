IU replica al PP que "nadie" vio irregular en 2013 la compra de contenedores

El gobierno de Mieres (IU) no parece tener intención de convocar un pleno extraordinario y mucho menos pedir un dictamen al Consejo Consultivo del Principado para abordar las presuntas irregularidades en que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento al licitar los concursos que abordó entre 2013 y 2016 para la adquisición de contenedores de basura. Estas exigencias, planteadas por el PP, partido que considera que las irregularidades en el citado procedimiento son "claras", encontraron ayer respuesta en el equipo de Aníbal Vázquez. IU defiende la transparencia del procedimiento, alegando, de alguna manera, que es tarde para plantear dudas sobre un proceso que en su momento no generó polémicas ni sospechas: "El PP formó parte del proceso de contratación en 2013 y 2014 y no denunció ninguna irregularidad", destacaron ayer los portavoces del gobierno local.

El PP de Mieres reprochó el lunes al Alcalde no haber dado explicaciones a la oposición sobre los citados concursos, un "sospechoso" procedimiento, a juicio de los populares, en el que advierten "irregularidades flagrantes". La misma empresa resultó beneficiaria de ambos contratos, así como de dos más en Langreo y San Martín del Rey Aurelio, por un montante global de más de un millón de euros. El PP reclamó al regidor de Mieres que convoque de urgencia una junta de portavoces para analizar el polémico procedimiento. También pidió al gobierno local que solicite un dictamen al Consejo Consultivo del Principado. Además, el PP ve necesaria la convocatoria de un pleno extraordinario para analizar el trámite administrativo de compra de los contenedores.

Las críticas del PP han propiciado que el gobierno local diera ayer por primera vez explicaciones concretas sobre la compra de los contenedores de gran capacidad que en su momento se colocaron en el municipio en el marco del cambio de modelo de recogida de basura que se abordó en 2013. Lo primero que quisieron puntualizar los portavoces municipales de IU es que no entienden los recelos que ahora muestran los populares con el procedimiento: "Resulta llamativo que el PP lance de forma irresponsable graves acusaciones sobre una contratación de la que formó parte. En 2013 las discrepancias del PP eran con el modelo de recogida de basuras, no con el pliego. De hecho, las dudas que manifestaron respecto a los requisitos técnicos fueron aclaradas por los técnicos municipales sin que el PP manifestara más objeciones, como consta en las actas de la comisión".

El PP votó en 2013 en contra de la compra de los depósitos. Lo hizo en el marco de una tensa controversia que se generó en la ciudad, ya que inicialmente la decisión de IU de modificar el sistema de recogida de basura encontró el rechazo tanto del movimiento vecinal como de la oposición. Ahora bien, IU esgrime que "nadie" entonces puso en duda la legalidad del procedimiento administrativo pese a que, aparentemente, buena parte de su contenido entra en conflicto con los requerimientos normativos que deben garantizar la libre concurrencia en situación de igualdad. "En 2014 fue el propio portavoz del PP (José Manuel Rodríguez) quien asistió a la comisión de contratación que acordó por unanimidad la propuesta de adjudicación. Ni en 2013 ni en 2014 se presentaron recursos contra los pliegos ni contra la adjudicación del contrato. En ambas ocasiones concurrieron dos empresas y el elemento determinante en la valoración de las ofertas era el precio. Los contratos adjudicados supusieron un gasto de 52.250 euros más IVA en 2014 y de 156.750 euros más IVA en 2013", señala IU.

En el último proceso de contratación, en 2016, el PP, al igual que el resto de grupos de la oposición ya no participó del procedimiento, ya que para entonces el gobierno local de IU había decidido excluir al resto de partidos del grueso de órganos de decisión municipal. "En la anterior mandato la mesa de contratación estaba formada por representantes de los diferentes grupos municipales, además de los técnicos del Ayuntamiento, a diferencia de lo que ocurre ahora, donde la legislación vigente impone una mayor profesionalización de este órgano y así está formado exclusivamente por funcionarios bajo la presidencia del concejal de Hacienda", explicaron los portavoces del gobierno local.

'Es evidente que el PP está ya en campaña electoral y ante la falta de propuestas para Mieres opta por distraer la atención con cortinas de humo. El PP formó parte del proceso de contratación en 2013 y 2014, tuvo la oportunidad de fiscalizar todo el procedimiento de contratación, desde los pliegos hasta la propuesta de adjudicación y no vieron ninguna irregularidad", remarcaron los responsables del gobierno local de Mieres.