El PSOE reprocha al gobierno de IU que se apropie de la inversión regional en Mieres

El grupo municipal del PSOE acusó ayer al gobierno de Mieres de ocultar las inversiones que realiza el Principado presentándolas como iniciativas de ámbito municipal. "Buena parte de las partidas económicas de las que presumen proceden del Principado y su destino viene ya marcado por los convenios. Por tanto no es una inversión propia y, como mucho, el ayuntamiento aporta una parte, como son las partidas destinadas a servicios sociales", señalaron ayer los portavoces municipales socialistas.

La visión del gobierno local es diametralmente diferente. El proyecto de presupuesto para 2018 incluye, según subrayó ayer IU, distintas partidas destinadas a pagar al Principado por distintos conceptos. "En concreto, las transferencias y el pago a la administración autonómica por basura, bomberos y por la recaudación de tributos como el IBI o la viñeta asciende a algo más de 1,7 millones de euros", señalaron los portavoces municipales.

Así, por ejemplo, al transporte y el tratamiento de la basura, realizada por el consorcio público Cogersa, adscrito a la consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se destinan en el proyecto presupuestario 675.000 euros, mientras que la transferencia al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias es de 430.000 euros. En cuanto a la que se realiza al ente tributario del Principado por la recaudación de los impuestos delegados a estos servicios tributarios (IBI, viñeta?) asciende a unos 650.000 euros. "En total, por tanto, el proyecto presupuestario que se presentará en los próximos días incluye partidas por más de 1,7 millones de euros para el pago al Principado por estos conceptos y servicios", destaca el gobierno local.

Sobre el presupuesto que IU pretende aprobar en breve, el PSOE, que aún no tiene el borrador y conoce los detalles "por la prensa", sostiene que "no se diferencia entre gasto e inversión". "Así hablan de inversiones en general cuando en realidad esta es pequeña, incluso mínima, si eliminas de ellas el dinero que va a suministros, a personal o a otros gastos corrientes".

También Somos critica la ocultación del nuevo presupuesto. "IU nos presenta todas las acciones que va a realizar, pero siempre sin proporcionar los presupuestos a la oposición, para así no tener réplica sobre si lo que manifiestan es cierto, o tan solo es una media verdad. No es de recibo que a día de hoy no podamos tener acceso a ellos y nos vayamos enterando por la prensa de las pretensiones del equipo de gobierno".