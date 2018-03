El sector de la nieve aplaude la decisión de ampliar una semana la temporada de esquí

La ampliación de la temporada de esquí hasta el 8 de abril, tal y como adelantó el viernes LA NUEVA ESPAÑA, ha sido recibida como agua de mayo por los negocios vinculados al sector de la nieve tanto en el concejo de Aller como en el del Lena. Y es que la gran cantidad de nieve acumulada y la calidad de la misma ha pesado en la decisión de la administración autonómica de extender la campaña una semana más de lo previsto, permitiendo así que el curso invernal cubra totalmente las vacaciones escolares de Semana Santa. Los asociaciones hosteleras y de servicios del ambos concejos se mostraron ayer "encantadas", y entienden que es un "acierto" por parte del Principado.

Armando Valdés, presidente de Aller Experiencias y director de la escuela de esquí de Fuentes de Invierno, señaló ayer que "la ampliación hasta el día 8 de abril está bien y es coherente". Sobre sus posibles resultados en volumen de negocio y usuarios, el responsable del colectivo allerano puso sobre la mesa dos factores: el tiempo y las previsiones. "Todo dependerá de si hace bueno o malo, pero incluso serán más importantes las previsiones", dijo. Y puso un ejemplo: "Para hoy -por ayer- daba un día malísimo, y al final ahora estamos con el cielo casi despejado y ni llueve ni nieva ni nada". "Que la gente venga dependerá más de lo que anuncien que del tiempo que realmente haga", dijo.

Volviendo al hecho de la ampliación, Armando Valdés señaló que "no es disparatada en el plazo y además y además coincide con vacaciones escolares". "Más allá, cada semana que pase van disminuyendo los usuarios y también hay que pensar en los gastos de explotación, por lo que me parece una medida correcta", indicó. El responsable de Aller Experiencias también indicó que "al haber anunciando la ampliación con tiempo, nos va a permitir preparar algún tipo de producto o de oferta, o paquete para tratar de que venga la gente esa semana entera". Además, indicó que "no solo nos va a venir bien a los negocios de la zona, sino que los más beneficiados van a ser los usuarios, a los que se les va a dar la oportunidad de esquiar todo lo que queda de temporada y además un plus, que seguro que viene muy bien y es un premio para la gente que tiene los abonos anuales".

Mientras, desde la asociación "Asturcentral", Luis Núñez aseguró que "tengo que felicitar al Principado y es de agradecer que se haya alargado una semana la temporada; nos muy bien y al coincidir con las vacaciones escolares mucho mejor". "Estamos encantados de que se haya ampliado una semana, y algo muy importante es que se comunica con tiempo, porque a los negocios nos da tiempo a anunciarlo a nuestros clientes y promocionarlo con suficiente antelación", indicó Núñez, que agregó que "si la ampliación hubiera llegado a mediados de abril tampoco nos hubiéramos enfadado".

El portavoz de Asturcentral, en todo caso, también se mostró reivindicativo: "Partiendo de la base que todo es estupendo, sí que personalmente me hubiera gustado mucho que nos consultaran o al menos nos lo comunicaran a nosotros". Núñez apuntó que "las asociaciones y los hosteleros estamos aquí para colaborar y queremos ayudar en todo lo que sea posible, pero para ello, debe de haber una comunicación fluida con la administración, y en cosas como la ampliación parece que no la ha habido".

"En cualquier caso", prosiguió Núñez, "está siendo una muy buena temporada y esperamos rematarla de la mejor forma posible durante la ampliación".