Quejas entre los vecinos por el proyecto de la vía a Soto de Agues

El proyecto para reformar la carretera que conecta las localidades coyanas de Rioseco y Soto de Agues, que actualmente se encuentra en periodo de alegaciones para las expropiaciones no contenta todos los vecinos. Una queja que también han mostrado desde el grupo municipal de IU, destacando cuestiones como el que se haya descartado hacer una circunvalación en Villamorey para que la carretera no pase por el centro del pueblo o lo ocurrido con algunas expropiaciones. El alcalde, Marcelino Martínez, defendió ayer que la carretera "necesita un arreglo urgente, y no sólo eso, un ensanchamiento para que gane en seguridad vial". Aún así, el regidor aseguró que comprendía a los vecinos y que estaba a su completa disposición para hacer las pertinentes aclaraciones.

Una de las preocupaciones de los vecinos es que el periodo de alegaciones termina el día 16 y esperan que al final se pueda ampliar el plazo. También hay dudas con la velocidad de la carretera, que en el proyecto está limitando a 90 kilómetros por hora (lo ven excesivo). Otro aspecto criticado por los vecinos es que con las expropiaciones se van a derribar varios muros que han realizado los propios vecinos y que después tendrán que levantar de nuevo ellos mismos con su dinero. Unas quejas que también hicieron suyas desde IU, donde criticaron, además, que se expropie la finca de una vecina para vertidos en lugar de utilizar una parcela pública y que además, una vez terminada la obra, no se le permitirá volver a adquirirla. "La expropiación de terrenos para vertido de tierras debería ser una excepción contemplada cuando no existan terrenos de propiedad municipal", destacó Alejandro Alonso, portavoz de IU, quien resaltó que los límites de la carretera "no deberían ser superiores a 70 kilómetros por hora".

Marcelino Martínez manifestó que comprendía las quejas de los vecinos, pero no así con las del grupo municipal de IU, a los que acusó de "hacer política de todo". "Nosotros llevamos ocho años luchando por un proyecto y hace tres fuimos criticados porque no lo hacíamos, ahora que sacamos adelante el proyecto, nos siguen criticando", resaltó el regidor. En cuanto a la circunvalación de Villamorey, Martínez afirmó que "no se descarta, pero de momento no se puede sacar adelante".