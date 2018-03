La Politécnica reivindica en Oviedo el papel de la mujer dentro de las ingenierías

Desmontar el mito de que los estudios de ingeniería son sólo para hombres. Ese es el objetivo que se marcó la Escuela Politécnica de Mieres durante la celebración hace unos días en Oviedo de las Jornadas de Orientación Universitaria. Una cita en la que los diferentes centros universitarios muestran a los alumnos de Secundaria las diferentes opciones que tienen para estudiar en la Universidad de Oviedo una vez que terminen en el instituto. Normalmente, las escuelas y facultades envían a sus propios estudiantes para que ofrezcan una visión más cercana y desde Mieres decidieron llevar a una representación femenina.

"No queríamos menospreciar a los hombres, sino reivindicar también la presencia de las mujeres, que no se asusten a la hora de escoger estos estudios", aseguró ayer Asun Cámara, directora de la Politécnica de Mieres. De hecho, el centro ubicado en el campus de Barredo no fue el único al que se le ocurrió llevar a ponentes femeninas. "Quedé gratamente sorprendida, porque en las dos mesas informativas donde estuve, las mujeres éramos mayoría", resaltó Cámara. No es la primera vez que se reivindica el papel de la mujer en la ingeniería. La Politécnica ya organizó hace algo más de un año una mesa redonda con mujeres ingenieras donde se pudo apreciar que no era una profesión únicamente masculina. En cuanto al resultado de las jornadas en Oviedo, Cámara destacó la buena respuesta obtenida, "no sólo de los futuros alumnos, sino también de los tutores y orientadores que han venido a pedirnos consejo".