La proliferación de líquenes en los manzanos alerta a La Mudrera

Vecinos de La Mudrera alertan de la proliferación de líquenes en sus manzanos. "Lo detectamos hace tres años. Nunca habíamos visto esta costra en los árboles", aseguró Manuel Torre, que añadió que "de momento no afecta a la producción pero no sabemos que es lo que puede pasar". Este vecino ha trasladado la situación tanto al Principado como al Ayuntamiento de Langreo pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta satisfactoria. En la imagen, Manuel Torre, con un árbol afectado.