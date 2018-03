IU pide proyectos piloto de transición energética de la UE para Asturias

Izquierda Unida llevará a la Junta General del Principado la inclusión de Asturias dentro de los proyectos pilotos de la Unión Europea en las regiones del carbón. El coordinador general de la formación, Ramón Argüelles, anunció, tras una reunión con el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, que su grupo instará al Gobierno autonómico, a través de una proposición Ley, para que eleve a Madrid la petición para que el Principado forme parte de los proyectos piloto de la UE.

Argüelles indicó que su intención es la de aprovechar esta vía "para lograr que Asturias aproveche todo los recursos comunitarios orientados a lograr una transición justa". Argüelles acudió a Estrasburgo de la mano de la eurodiputada asturiana Ángela Vallina con el objetivo de conocer, de primera mano, la situación real del proceso de descarbonización y los planes de la Comisión Europea para las regiones afectadas.

Vallina, tras el encuentro, señaló que, a la vista de la situación, el Gobierno asturiano "debe hacer los deberes" para lograr que la Comunidad Autónoma pueda aprovechar al máximo los recursos y las estrategias de transición de la Unión. En este sentido, Arias Cañete reconoció ante los miembros de IU que la posibilidad de integrarse entre las regiones con proyectos piloto debe ser solicitada por los gobiernos de los Estados miembro, algo que no ha hecho España.

"Nos sorprende que no haya presentado nada. Nosotros vamos a presentar una proposición no de ley a la Junta del Principado de Asturias para que Javier Fernández, le mande una solicitud a Mariano Rajoy para que incluya a Asturias en este vagón de cabeza de los proyectos piloto", dijo Argüelles, para agregar que "tenemos que estar en frente para, bien sea el carbón una alternativa o no lo sea, por lo menos nuestras cuencas mineras y Asturias no queden rezagadas como siempre parece que nos pasa en estas situaciones".

Arias Cañete recalcó en la reunión que la Comisión mantiene el horizonte 2050 para la descarbonización total, si bien admitió que existen líneas de investigación, apoyadas con fondos de la Unión, orientadas a la búsqueda de soluciones al impacto contaminante de los combustibles fósiles, como la captura del CO2.