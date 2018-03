El Principado reconoce fallos en la reparación de la iglesia de Caleao, que es bien cultural

La Consejería de Cultura elaborará un informe sobre el sistema adecuado de fijación de las tejas de la cubierta de la iglesia de Santa Cruz la Real de Caleao para que no vuelvan a surgir desperfectos como ocurrió tras las nevadas del pasado mes. Las obras de reparación las ha ejecutado de forma provisional la empresa adjudicataria de los trabajos de reforma exterior del templo, que se acometió en 2015, "dentro de la garantía de 15 años existente", aseguró ayer el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, en la Junta General del Principado en respuesta a una pregunta del diputado del PP Pedro de Rueda.

Otros desperfectos registrados en el templo, goteras y humedades, "serán reparados por la empresa dentro de la garantía", señaló Alonso, que ante las críticas del PP a la reforma acometida tres años atrás, indicó que "no es de recibo que ante una nevada, que es normal en Caleao, la cubierta se venga abajo y no en el resto de casas del entorno. Algo no estaba bien". De Rueda destacó que la reforma de la iglesia de Santa Cruz la Real de Caleao "había empezado mal porque se utilizó teja moderna y no antigua y pino donde había castaño".

El parlamentario popular hizo hincapié también en que, poco después de recibir la obra, "aparecieron desperfectos en el tejado, con goteras y humedades", dijo. Y ante estos defectos, apuntó en referencia al Principado, "se les avisó y no hicieron nada".

El consejero de Cultura aseguró en el pleno de la Junta General que el pasado 18 de febrero la Asociación "Amigos Santa Cruz la Real de Caleao" informó a la dirección de Patrimonio "del estado de la cubierta tras la gran nevada que cayó en los días anteriores, que sufría deterioro severo con deslizamiento de tejas". Entonces, añadió, "la empresa adjudicataria de la obra acudió con celeridad a reponer las tejas, cumpliendo con la garantía de quince años".

Tras esta reparación urgente, aseveró Genaro Alonso, se redactará un informe centrado en la fijación de las tejas "para que ante una nevada, cuestión de lo más ordinario, no se produzcan los efectos no deseados registrados". Entonces "habrá que retejar y fijar de nuevo" ya que la empresa realizó un trabajo provisional para "evitar daños mayores", dijo. Se realizará según las indicaciones que marcará la Consejería de Cultura.

Pedro de Rueda subrayó que "la preservación del patrimonio es más seria" después de indicar que "la reparación me deja dudas tremendas". "Nos lo tomamos en serio", respondió el consejero de Cultura, que aseguró que el análisis que realizará su departamento indicará los pasos a seguir para que "esto no vuelva a ocurrir". La iglesia de Santa Cruz la Real de Caleao fue declarada bien de interés cultural (BIC) a finales de 2014.

La renovación de la cubierta fue una de las obras ejecutadas en la iglesia de Caleao, donde también se rehabilitaron las paredes exteriores y se saneó la zona trasera de la construcción. El presupuesto de la obra, que tenía un plazo de ejecución de cuatro meses, ascendió a 170.381 euros. En los últimos años se han puesto en marcha varias campañas de restauración en el templo. Fueron impulsadas por los vecinos de Caleao, que lograron la colaboración de la Consejería de Cultura. Entre los elementos en los que se actuó figuran los retablos.