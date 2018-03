La comida de aniversario de la agrupación evidencia la ruptura en el PSOE de Mieres

La agrupación socialista de Mieres celebró ayer sus 120 años de historia con una comida de confraternización que puso en evidencia la profunda división que existe en el partido. Los llamados "javieristas" deslucieron el acto de la manera más sencilla: no acudieron. Tras el polémico llamamiento, vía Whatsapp, que conocidos socialistas locales afines a la actual dirección hicieron hace semanas para boicotear el acto de entrega a Javier Fernández de la medalla de oro de la asociación "Mierenses en el mundo", ayer se puso de manifiesto que será complicado que ambos "bandos" encuentren un punto de encuentro del agrado de todos. La herida es muy profunda. La crisis entre SOMA y UGT agravó el distanciamiento.

El PSOE de Mieres organizó durante la pasada década encuentros de confraternización en los que el partido reunía, en el patio del colegio Liceo, a un mínimo de medio millar de personas. El acto de ayer era especial. Se celebraban los 120 años de historia de la agrupación. Acudieron Ander Gil García, portavoz del grupo parlamentario socialista en el Senado, y Gimena Llamedo, secretaria de Organización de la FSA. Se preparó un vídeo conmemorativo y se homenajeó a dos históricos dirigentes: Ángel García y Araceli Fernández, ambas personas muy queridas entre las bases. A pesar de ello, apenas se superó el centenar de participantes.

Las ausencias que ayer se contabilizaron en la cita celebrada en Cenera fueron más que significativas. Para empezar, no estuvieron los que han sido los dos secretarios generales de referencia durante los últimos 20 años de la agrupación socialista, Jesús Gutiérrez y Balbino Dosantos, ambos, como es sabido, muy próximos a Javier Fernández. Tampoco estuvo el coordinador de la gestora que permaneció al frente del partido a nivel local entre 2015 y 2017 tras la dimisión de Dosantos por los malos resultados electorales -Hilario Feito-. Las ausencias toman dimensión de casi espantada cuando el recuento salta al ámbito de la representación municipal. El número de exconcejales que decidieron desmarcarse del acto fue destacable tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. No estuvieron, entre otros, referentes de los últimos gobiernos socialistas como Roberto Rodríguez, Manuel Villazón, Luis Álvarez, Javier Puerta o Diana González, candidata a la Alcaldía en 2011. Faltó igualmente Norma Rebollo, edil en ejercicio. En el plano sindical también se percibió una clara división. El SOMA acudió en bloque y casi todos los presentes, incluso muchos sin ningún tipo de vinculación con la organización, lucieron en las solapas chapas de la central. La cúpula comarcal de UGT se abstuvo de acudir.

"Todo el mundo estaba invitado. Aquí estamos los que hemos querido estar o los que hemos podido estar; no tengo más que valorar", señaló ayer la actual secretaria general del PSOE de Mieres, Ana González Cachero. A la dirigente no se le ha escuchado en los cinco meses que lleva al frente de la agrupación una mala palabra dirigida a los críticos, pero desde el sector "javierista" se le reprocha que no haya aplacado los ataques que vienen recibiendo el presidente del Principado y sus simpatizantes. "Se nos ha insultado y despreciado, con palabras muy gruesas y aquí parece que no pasa nada. No podemos estar donde claramente se nos ha dicho que no nos quieren". Esta es la explicación que dan, de manera generalizada y sin ocultar un sentimiento indignación, muchos de lo que ayer se quedaron en casa.

La secuencia rápida de la película de intriga en que está inmerso el PSOE de Mieres es la siguiente. Durante la campaña varios afiliados afines a Pedro Sánchez insultaron gravemente a través de las redes sociales a Javier Fernández y sus colaboradores. Algunos fueron expulsados del partido. Javier Fernández no acudió a los actos del centenario de la alcaldía de Manuel Llaneza. Destacados militantes, con el exalcalde Luis María García como punta de lanza, pidieron, a nivel interno, boicotear a Javier Fernández en el acto "Mierenses en el mundo", propuesta de nuevo aderezada con descalificaciones graves que se filtraron desde dentro. Antes, los simpatizantes expulsados por insultar fueron readmitidos en la asamblea en que Ana González tomó posesión como secretaria general. Lo anunció Llamedo entre aplausos y vítores de los presentes.

Llamedo estuvo en la comida de ayer mucho más conciliadora que en su anterior presencia en Mieres: "Esta agrupación es un ejemplo de compromiso con Mieres, colaborando para transformar el municipio", señaló la dirigente. González Cachero, por su parte, destacó que la agrupación "ha estado presente en todas las grandes batallas por la igualdad y la justicia social, con valores y señas de identidad que nos son propias".

Más información

en páginas 26 y 27