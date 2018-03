Burgos: "Sin Onofre no existiría la obra que conocemos de Leopoldo Alas"

El proyecto "Onofre y Clarín" desarrollado por el colegio Sagrada Familia contó en su jornada inaugural con un protagonista de excepción que habló a los alumnos sobre la vida del escritor y la época en la que vivió. Se trató de Ernesto Burgos, historiador y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, que aseguró que ofreció una charla "amable", contando a los alumnos "cómo era la Asturias y también el resto de la España de la época, los acontecimientos que ocurrieron y por qué Clarín escribía de esta manera". Tampoco obvió el historiador a la mujer del escritor, Onofre García Argüelles, a la que ya dedicó una de sus "Historias heterodoxas" en LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas a finales del año pasado. "Onofre es la gran desconocida; de hecho, para encontrar la fecha de su muerte, tuve que preguntar directamente a la familia porque no aparecía en ningún sitio su fallecimiento".

El historiador señaló que Onofre "fue eclipsada completamente por Clarín, era la mujer en la sombra, pero sin ella no existirían las obras que conocemos de Clarín, era el sostén de su casa". Burgos también hizo alusión al carácter del artista. "Tenía muy mal humor y tampoco iba muy bien de salud, ya que padecía una tuberculosis intestinal", señaló el experto destacando la existencia de unas "curiosas" cartas de Clarín donde escribía que "hasta que no iba al baño, no podía escribir". Y el escritor "sólo se relajaba cuando su esposa tocaba el piano o cantaba en familia, ella fue quien lo calmó hasta los últimos años de su vida". Burgos estuvo con los alumnos de Secundaria, que fueron divididos en dos sesiones.