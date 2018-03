IU acepta listas municipales con Podemos si la coalición mantiene su "visibilidad"

La dirección regional de Izquierda Unida (IU) da el visto bueno a una posible candidatura conjunta con Podemos para las próximas elecciones municipales en Langreo, pero con condiciones. Una de ellas es que "tenga visibilidad IU, que se vea que está presente en esa lista" y que no sea una agrupación de electores, según aseguró ayer el coordinador regional de la coalición de izquierdas, Ramón Argüelles, en Rioseco, donde asistió a la toma de posesión del nuevo concejal de la formación, Alejandro Alonso, que sustituye a Ovidio Zapico.

"Hay varios escenarios posibles", destacó Argüelles en referencia a las listas para las próximas elecciones municipales. Uno de ellos serían aquellos municipios "donde sea posible una confluencia y que si pueden plasmarlo en una candidatura conjunta contarán con nuestro apoyo", aseveró. Pero en aquellos concejos donde, señaló el coordinador regional del IU, "no haya un escenario de encuentro no vamos a forzar para que se haga obligatoriamente porque no tiene sentido y los vecinos no lo entenderían".

"El intento de llegar a un acuerdo lo más amplio posible va en la línea federal", destacó Ramón Argüelles. Los contactos para llegar a formar candidaturas conjuntas están en marcha en Langreo pero también en otros concejos como Avilés y Pravia, destacó el coordinador regional de IU, que invita a "todas aquellas agrupaciones locales que lo consideren" a que "sean ellas las que tomen la decisión".

En Langreo, IU y Somos, la marca electoral de Podemos en las pasadas elecciones municipales, forman una coalición de gobierno desde 2015. La coalición de izquierdas logró en los últimos comicios una representación de seis concejales mientras que Somos obtuvo cinco. Juntos alcanzaron la mayoría necesaria (once ediles de veintiuno) en una corporación municipal en la que el PSOE tiene seis concejales y fue la fuerza más votada.

La unión va camino de cumplir tres años y mira ya al horizonte de las nuevas elecciones municipales. IU de Langreo aboga por lograr una candidatura conjunta y aunque han existido contactos no hay ningún acuerdo, según aseguró el coordinador local de IU, David Álvarez. La formación apuesta por trabajar en confluencias amplias en Asturias con formaciones de la izquierda y movimientos sociales para "disputar el gobierno al PSOE y al PP", refleja la aportación al documento presentado por el coordinador regional, que fue aprobada por más del 90% de los militantes en la asamblea local.

Al frente del gobierno local se sitúa Jesús Sánchez, de IU, con Luis Baragaño, de Somos, como vicealcalde. En el ejecutivo municipal se han producido desde las elecciones municipales hasta ahora tres incorporaciones, de dos ediles de Somos y uno de IU, tras las renuncias de integrantes del equipo que inició el mandato en el Ayuntamiento de Langreo.

Toma de posesión

El coordinador regional de IU se desplazó ayer al Ayuntamiento de Sobrescobio para asistir a la llegada al cargo del nuevo concejal de la formación, Alejandro Alonso Prado. El edil de IU aseguró antes de tomar posesión del acta de concejal que afronta la labor con "ganas, tomando el relevo de Ovidio Zapico, que ha sido muy buen edil y ha estado siempre al lado de los vecinos". IU, señaló, "está al lado de los habitantes en las reclamaciones de mejora en el proyecto de la carretera que conecta Rioseco con Soto de Agues".

El alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez; la portavoz del PSOE, Tensi Carmona, y edil del PP, Pepa Cabello, dieron la bienvenida a Alejandro Alonso, que tiene 25 años y trabaja en el proyecto fin de carrera de Ingeniería Informática.