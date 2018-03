Fernández Díaz: "Las crecidas del río Nalón condicionaron mucho la historia de El Entrego"

¿Cómo era El Entrego en la época en la que cortejaban Leopoldo Alas "Clarín" y Onofre García Argüelles? Melchor Fernández Díaz, exdirector de LA NUEVA ESPAÑA, fue el encargado de dar respuesta a esta pregunta ante los alumnos de Primaria del colegio Sagrada Familia de El Entrego. El centro se encuentra estos días organizando un proyecto con el escritor y su mujer como protagonistas.

"El Entrego era un pequeño barrio que estaba donde se ubica ahora la estación del Norte, una zona agrícola y ganadera", explicaba Fernández Díaz, quien destacó que los cultivos principales eran "la escanda, el maíz y las patatas, la gente vivía de eso, pero todo cambió con la llegada de la minería, aunque no se empieza a notar hasta principios del siglo XX". Uno de los primeros avances, como explicó el periodista, fue la llegada del tren. "La estación de La Oscura estaba al lado del colegio y ahí se bajó Clarín muchas veces cuando venía a cortejar", apuntó. Después vendría la carretera, ya que "no hubo carreteras decentes hasta principios del siglo XX, la zona estaba completamente incomunicada y había gente que nacía, vivía y moría sin salir de aquí". Algo que, como señaló Fernández Díaz "me lo había contado mi abuelo, quien siempre decía que había viajado muy poco porque no se movían prácticamente de aquí".

Los estudiantes siguieron la charla del exdirector de LA NUEVA ESPAÑA muy atentos, incluso a veces levantaban la mano para interrumpir al ponente y hacerle alguna pregunta en referencia a lo que estaba explicando. Para ayudar a la comprensión, utilizó varias fotografías de El Entrego de antaño, como la antigua estación o las crecidas del río Nalón, "que eran tremendas y condicionaron mucho la historia de este pueblo hasta que encauzaron el río y construyeron nuevos puentes".

Otro aspecto que destacó el periodista en su exposición ante los alumnos fue que "casi todos los vecinos vivían en el monte, de hecho, en el año que nació la mujer de Clarín se dieron a luz 52 rapacinos y la mayoría estaban en el monte". Y es que, como apuntó Fernández Díaz, "casi ninguno era propietario de las tierras en las que trabajaban, sino que eran colonos y tenían contratos o foros con los dueños, que era básicamente que tenían que entregarles la mitad de la producción".

Los actos de Onofre y Clarín continuarán hoy con la visita de Leopoldo Tolivar Alas -bisnieto de la pareja-, quien charlará con los alumnos. También se hará una representación teatral con "Peregrinando Oviedo" donde se recreará el cortejo de la pareja, que centra esta semana de actividades. Los alumnos, por su parte, representarán un fragmento de "¡Adiós, Cordera!". Mañana será el festival de la familia.