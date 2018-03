Cultura da dos meses para abordar la rehabilitación de la torre de Soto

La Consejería de Educación y Cultura no está dispuesta a que la torre de Soto, ubicada en la localidad allerana del mismo nombre, se venga abajo. Y para ello van a exigir, de nuevo, a los propietario su rehabilitación, con una fecha límite de dos meses, en los que si no ejecutan las obras, serán sancionados y se procedería a abordar una ejecución subsidiaria de las obras.

El consejero Genaro Alonso indicó que "la torre de Soto está en evidente peligro de derrumbe, y no va a ser esta administración ni yo mismo quien la vaya a dejar caer". Por ello, explicó que en la reunión de la Comisión Permanente de Patrimonio Cultural, que tuvo lugar el jueves, "se acordó requerir de nuevo a los propietarios la presentación, en el plazo de dos meses, de un proyecto de consolidación y rehabilitación". "¿Qué pasa si no lo hacen? Pues que ya tenemos previsto abordar un expediente de ejecución subsidiaria", explicó el Consejero, que agregó que si los titulares de la torre no entregan la documentación requerida también se podrían enfrentar a multas coercitivas.

El responsable regional apeló también a la colaboración entre administraciones, y explicó que de toparse con una negativa de la propiedad, el Principado hablará con el Ayuntamiento de Aller para abordar conjuntamente las soluciones. En este sentido, la administración autonómica asumiría la redacción del proyecto de consolidación de la torre para, y se pediría al Ayuntamiento que ejecutara las obras de manera subsidiaria, cargando luego el coste a los propietarios.