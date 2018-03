IU alega contra el proyecto de la carretera a Soto de Agues

El proyecto para el acondicionamiento de la carretera entre Rioseco y Soto de Agues, en el concejo de Sobrescobio, se ha topado con la oposición de Izquierda Unida. Y su portavoz en el Ayuntamiento coyán, Alejandro Alonso, acaba de registrar en la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente una batería de alegaciones contra la obra. Entre ellas, apunta a que la iniciativa será perjudicial para el sector ganadero y que creará problemas de seguridad en la vía y accesibilidad para los vecinos.

En el documento de alegaciones presentado por la coalición, el portavoz de IU señala que "el proyecto es perjudicial para el sector ganadero, pues actualmente turismos, vehículos agrícolas, personas y ganado transitan por la carretera SC-2, que de ser modificada según lo recogido en el proyecto, crearía una inseguridad debido, en su mayor parte, a que los vehículos podrán circular a una mayor velocidad de la permitida actualmente".

Además, otro de los puntos en el que se basa es que el proyecto "no contempla el acceso a las fincas, lo cual va a ocasionar riesgos de seguridad en cuanto, los vehículos agrícolas deban entrar en las fincas y se detengan en medio de la calzada para abrir las portillas de las mismas". En esa misma línea, Alonso entiende que el trazado incorpora marcas viales continuas, "sin tener en cuenta que la carretera discurre entre fincas y que se deberá de permitir a los propietarios acceder a las mismas sin tener que hacer largos recorridos para cambiar de sentido". Además, apunta que "se debe tener en cuenta que las fincas por las que discurre la carretera tienen su origen en la Concentración Parcelaria, siendo su único uso el agrario".

Otro de los puntos en los que se central el portavoz de IU es el la idea de mantener el actual recorrido. "Querer mantener el actual trazado por Villamorei, haciéndolo más amplio, es un riesgo para los vecinos, aumentando la posibilidad de accidentes", señala Alonso, que agrega que en ningún momento se tiene en cuenta que a la entrada de Villamorei existe un parque para niños. Por ello, el edil entiende que "no se debería de descartar la circunvalación ya que, en un proyecto de esta envergadura y teniendo en cuenta que es un proyecto para años, no es de recibo que se deseche la creación de la misma y se decida llevar a cabo un ensanche del trazado por el interior del pueblo".

Por otra parte también censura la velocidad planteada para la carretera, de 90 kilómetros por hora. "Es una aberración debido a que no se ha hecho ningún estudio de atropellos, no se ha tenido en cuenta que por la carretera circulan numerosos viandantes, así como ganado y vehículos agrícolas", apunta, para agregar que "la velocidad de la vía no debería de sobrepasar los 70 km/h".

Por otra parte, apunta que "las expropiaciones incluyen el pago por los cierres y portillas de las fincas, pero la reconstrucción es responsabilidad del propietario". El concejal señala que este factor "altera la estética de un parque natural, con muchos muros de piedra y portillas de madera antiguas, ya que los nuevos cierres se dejan a criterio de los propietarios, unos serán de alambre, otros de hormigón, otros no harán cierres, etc?". Además, critica que se expropien fincas de propietarios para el vertido de tierras cuando existen terrenos propiedad del ayuntamiento de Sobrescobio que van a ser expropiados y otros que, aun no siendo expropiados, son válidos para esos fines.

El edil finaliza su escrito asegurando que la actual carretera presenta un avanzado estado de deterioro y que es necesario rehabilitarla, pero siempre "teniendo en cuenta que la carretera discurre en un núcleo rural, donde muchos de los habitantes viven de la actividad agropecuaria".