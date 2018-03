Langreo redobla su apoyo a Palestina tras la sentencia que anuló su boicot a Israel

"Respeto las decisiones judiciales, pero no me arrepiento de lo que hicimos, ya que conseguimos lo primordial, que es poner el foco en lo que es una injusticia manifiesta". El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez (IU) participó ayer en un acto de solidaridad con el pueblo palestino que tuvo lugar en el Parque Nuevo de La Felguera. El regidor no evitó hacer referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que en 2016 rechazó el recurso interpuesto por el Consistorio langreano contra la fallo previo del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Oviedo que había anulado el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento, y que declaraba al concejo "espacio libre de apartheid israelí".

"Hay decisiones que resultan incomprensibles. Lo único que buscábamos era hacer un declaración simbólica para llamar la atención sobre los graves problemas que afectan al pueblo palestino", señaló ayer Jesús Sánchez en referencia a la polémica sentencia. En esencia, el TSJA estipuló que un consistorio carece de competencias para decretar un boicot a nivel internacional, y calificó como "inconstitucional" y "discriminatorio" el acuerdo. La moción que llamaba al boicot contra Israel se aprobó en enero de 2016, con los votos favorables de los grupos del equipo de gobierno, IU y Somos. El colectivo Acción y Comunicación sobre Oriente Próximo, Acom, presentó entonces una denuncia contra la decisión tomada en el Ayuntamiento langreano. "Esta asociación debería pensar algo más en las injusticias que afectan a una comunidad desplazada y que se encuentra en una clara situación desigualdad".

Javier Arjona, de la Coordinadora de ONGD de Asturias, también se mostró muy crítico con la paralización de la moción aprobada en Langreo: "El poder del sionismo llega hasta el punto de paralizar una moción en un lugar tan lejano como Langreo". Pese al malestar, el Alcalde no contempla retomar la moción con otro tipo de contenido que pudiera evitar entrar en conflicto con la decisión judicial: "Si volviéramos atrás tal vez lo haríamos de otra manera, pero ahora lo importante es que hemos logrado que se hable de este conflicto".

El acto celebrado ayer en La Felguera se enmarcó en la celebración del Día de la Tierra Palestina (30 de marzo), fecha en la que se recuerda "el día de 1976 en que se produjo una confrontación entre los ciudadanos palestinos-árabes y las fuerzas militares israelíes dispararon y mataron a seis jóvenes ciudadanos palestinos, lo que acabó convirtiendo esta fecha en un día de celebración nacional de la resistencia del pueblo palestino", apuntó Arjonna. En el Nuevo Parque se plantó un olivo, emblema de la resistencia palestina "ante el régimen de apartheid israelí", y también se descubrió una placa conmemorativa.