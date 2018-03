Del Val: "Realmente, la crítica y la política quedaron fascinadas por la Movida"

Promovida por la Asociación Cultural "Camín de Mieres", la Casa de Cultura mierense acogió la presentación del libro "Rockeros insurgentes, modernos complacientes: un análisis sociológico del rock en la Transición (1975-1985)", cuyo autor es el sociólogo Fernán del Val Ripollés. El acto contó con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres y el Club LA NUEVA ESPAÑA de Las Cuencas.

La obra de Del Val (Madrid, 1982), que actualmente desarrolla su labor investigadora en la Universidad de Oporto, constituyó su tesis doctoral y en ella lleva a cabo un exhaustivo estudio sociológico, centrado principalmente en Madrid, de los primeros años de democracia tras el fin del franquismo, sobre la base de la diversidad de escenas musicales urbanas surgidas en aquel tiempo. "Quise romper el tono a veces peyorativo con que se trata a la música de la Transición en comparación con otras actividades sociales, como la política", dijo Fernán del Val, pues, en su opinión, "la relación entre política y música fue más profunda y compleja de lo que se ha reflejado".

El autor explica en el libro cómo a partir de 1975 se produjo el florecimiento de estilos musicales diversos, la proliferación de festivales y la aparición del punk y el rock urbano, más allá de la Nueva Ola y La Movida. Del Val lamenta que la actual moda de programas nostálgicos olvide a buena parte de los que realmente protagonizaron el fenómeno musical de la Transición. "Realmente, la crítica y la política quedaron fascinadas por la Movida", remarcó Del Val. A continuación, se estableció un coloquio entre el autor y sus dos acompañantes en la presentación, el musicólogo y colaborador del LA NUEVA ESPAÑA Eduardo Viñuela y el músico Igor Paskual. Viñuela resaltó que "en los últimos años, los estudios musicales han dado el salto a los ámbitos académicos, superando las meras biografías para analizar la música en su contexto, lo que propicia nuevas y diferentes visiones del pop y el rock en España". "A pesar de lo que se ha dicho, hubo mucha interacción entre el rock urbano de las periferias y la nueva ola del centro de las ciudades", apuntó. "El libro de Fernán del Val desmonta muchos relatos que se dieron por ciertos, como que La Movida sea la metáfora de la Transición", añadió Viñuela, que recordó el vivo debate existente en la prensa musical de la época.

Igor Paskual señaló que "la gran virtud del libro es saber diferenciar el antes y el después, cómo se pensaba entonces y qué nos ha llegado a la actualidad". "El estudio de Fernán del Val rompe la dicotomía entre un rock urbano supuestamente concienciado políticamente y La Movida, más acomodada y pasota". "Ese es un relato que interesó al rock pero que no fue así", afirmó Paskual, que remarcó la importancia de la clase social y el bagaje cultural en la evolución de las diversas escenas musicales, con un rock duro, o heavy metal, de origen social modesto, de las periferias obreras, y la Nueva Ola, o La Movida, creada por los hijos de clases acomodadas, con más formación y contacto con las tendencias extranjeras. "El rock no se relacionaba con otros, los grupos se llevaban mal entre ellos y con casi todo el mundo; sin embargo, los grupos de La Movida no se tienen por enemigos, colaboran y entran en contacto con otras formas de manifestación cultural", dijo el músico.

Heavy y Nueva Ola

A este respecto, Fernán del Val, añadió que "el heavy desaprovechó sus oportunidades al caer en el victimismo y pérdida de su autenticidad mientras que la Nueva Ola evolucionaba para llegar al público", insistiendo en la importancia de la diferencia de edad -un rock urbano adulto frente a La Movida, juvenil-, y el contexto sociocultural en el que nacen y crecen ambos escenarios. La conversación entre los tres se llenó de nombres, como Rosendo, Asfalto, Barón Rojo, Ramoncín, Loquillo, Alaska y los Pegamoides, Mecano, Tequila, Obús, Ilegales, Tino Casal o Miguel Ríos. "Gracias a Miguel Ríos las condiciones actuales de los músicos son mucho mejores", afirmó Paskual, en referencia a la exigencia del cantante granadino de elevar los estándares de calidad de sus conciertos.