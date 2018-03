Arrancan las pruebas de selección del plan de empleo de Aller

El gobierno local de Aller pondrá en marcha hoy mismo las pruebas de selección del plan local de empleo 2017-2018, que se extenderán durante las próximas semanas.

Los primeros aspirantes en pasar a realizar los exámenes serán los de Auxiliar Administrativo y Auxiliar de Ayuda a Domicilio, que tendrán hoy la prueba. Los primeros la harán a las nueve de la mañana en el Colegio Público de Cabañaquinta y los segundos a las once y media en el Ayuntamiento de Aller. Mañana, martes, será el turno para los administrativos (nueve de la mañana, en el colegio) y para los oficiales electrecistas (once y media, Ayuntamiento). El miércoles, las pruebas serán para los oficiales de carpintería, a las once y media en el Ayuntamiento.

Tras la Semana Santa se realizarán los exámenes para el resto de puestos, concluyendo los exámenes el próximo día 10 de abril, con la prueba a los peones.