González: "La mayoría de los residuos vienen de casas, es una sociedad de ´usar y tirar´ "

El XVI Ciclo de Conferencias que anualmente organiza la Asociación de Antiguos Alumnos de la Academia de Don Juan José Calvo Miguel se cerró con la charla que giró sobre "Gestión de residuos y reciclaje. Protección del medio ambiente" en el Aula Cultural La Plaza de Sotrondio. El acto contó con la colaboración del ayuntamiento de San Martín y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas. La ponencia corrió a cargo de Javier González, que es licenciado en Química por la Universidad de Oviedo y ha desempeñado su trabajo en distintas empresas asturianas, si bien desde hace varios años es el encargado del Departamento de Sanidad y Medioambiente del grupo Lacera.

La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, define al residuo como "todo material inútil o no deseado, generado por la actividad humana y que puede ser liberado en cualquier medio receptor". Sin embargo, según el ponente, Javier González, "podríamos afirmar que un residuo es aquello que no está en el lugar adecuado porque tal vez por sí mismo no sirva para nada pero si lo reciclamos correctamente, sus componentes pueden ser muy valiosos".

"La mayoría de los residuos proceden de los domicilios porque vivimos en una sociedad de usar y tirar, aunque afortunadamente nos hemos dado cuenta de que eso no puede ser, pues de seguir así acabaremos con el planeta", aseguró el licenciado en Química. "Para paliar los desastrosos efectos del 'usar y tirar' hemos llegado a la 'economía circular' que consiste en poner en práctica la máxima 'nada se pierde, todo se transforma'", destacó el ponente. De ese modo, y bajo la premisa de la ecoeficacia, "se trata de diseñar los productos de tal manera que se mantenga su esencia y sea fácil extraer sus componentes para su regeneración". Y es que, según el ponente, "sin el ecodiseño es imposible lograr que se prolongue la vida de los envases, que han de ser modelos sostenibles para reducir la generación de residuos".

Javier González evidenció que "estamos ante un reto importante de cara al año 2020, ya que la Unión Europea ha marcado una directiva que exige el reciclaje de al menos el 50 % de los residuos y ahora mismo en Asturias reciclamos solo el 34,19 %, por lo que estamos aún lejos de los porcentajes marcados por Europa". El experto aportó otros datos significativos: cada asturiano recicló en 2016, 22 kilogramos de papel, 15 de envases de vidrio y 10 de envases de plástico. De hecho, en cuanto al reciclaje de vidrio, "estamos por encima de la media española, gracias a las botellas de sidra que desde siempre se han reciclado", subrayó el ponente.

El alcalde de San Martín, Enrique Fernández, quiso tomar la palabra al finalizar la exposición y lo hizo agradeciendo la "tremenda labor de la asociación que un año más ha organizado un estupendo ciclo de conferencias". Pero hubo más. Ya que se hablaba de residuos, lanzó una "exclusiva": por fin hay fecha para la licitación del Punto Limpio de San Martín, que se comunicará a primeros de abril y "después de un azaroso camino y un consumo brutal de meses y años" tal y como aseveró el regidor que también anunció cambios en la recogida de muebles en el municipio. Y es que, los enseres "ya no se dejarán en la calle a la espera de los servicios municipales sino que se pasarán a recoger a domicilio, previo cierre de cita con los propietarios", anunció Enrique Fernández.