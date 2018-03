Mieres exige al Principado que presione para que Deportes se implante en Barredo

La implantación del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte -antiguo INEF- va a seguir trayendo cola durante los próximos meses. El Gobierno del Principado, a través del Consejero de Educación, aseguraba que la administración autonómica respetaría cualquier decisión que tomase el equipo rectoral de la Universidad. Sin embargo, Mieres no está de acuerdo con esa postura pasiva del ejecutivo presidido por Javier Fernández. Y es por ello que desde IU exigen al Presidente regional que tome partido para que la titulación se quede finalmente en el concejo.

En este sentido, el gobierno de Mieres lamentó "que el Consejero de Educación, Genaro Alonso, se lave las manos en relación con un asunto capital como la implantación del grado de Deporte". "El Presidente del Principado debe cumplir la palabra dada: se comprometió a impulsar y desarrollar el Campus de Mieres y no puede incumplir su promesa a la primera oportunidad", señalaron desde el equipo dirigido por Aníbal Vázquez.

En esta línea, los gestores de la administración mierense señalaron que "el Campus de Mieres no puede ser condenado a ser un campus de tercera cuando tiene unas instalaciones de primera". Además, reprochó que "el Gobierno del Principado habla del área metropolitana pero parece que en su proyecto no hay lugar para las Cuencas". "Resulta paradójico que el Consejero de Fomento haga del área metropolitana una de sus banderas y el de Educación opte por imitar a Poncio Pilatos. Javier Fernández debe clarificar la posición del Principado en relación al Campus de Mieres porque no puede seguir mirando a otro lado", afirmó el Ejecutivo local.

Estas declaraciones llegan un día después de que el titular de Educación y Cultura, Genaro Alonso, indicase que la implantación de Deportes es "algo que compete solo y exclusivamente al ámbito de la autonomía universitaria". Y en esa línea agregaba que "es el Rector, el equipo rectoral, quien tiene que tomar la decisión sobre este aspecto, que repito atañe solo y exclusivamente a su ámbito competencial". Genaro Alonso se mostraba cauto, y aseguraba que la administración autonómica respetaría la elección de la Universidad: "Sería imprudente por nuestra parte pronunciarnos a este respecto. Nosotros respetaremos cualquier decisión que tome la Universidad, como no podría ser de otra manera".

Mieres, sin embargo, no está de acuerdo con esta postura. "El desarrollo de la Universidad pública debe ser coherente con un proyecto académico para la Asturias del siglo XXI pero también con un compromiso de desarrollo territorial, como han hecho la mayoría de universidades en las últimas décadas", afirmaron desde el equipo de Gobierno, agregando que "sería difícil de explicar, y mucho más difícil de entender, que el Grado de Deportes no se impartiera en Mieres, que cuenta con las mejores instalaciones disponibles y una importante capacidad de crecimiento a futuro".

El concejo mierense compite por la titulación con Avilés y principalmente con Gijón, que además de instalaciones ha ofrecido un millón de euros al año para hacerse con una titulación que puede atraer un gran número de alumnos.