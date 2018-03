Dos perros atacan a un ganadero y matan un cordero y hieren a otro en Ribono

Dos perros mataron a un cordero, dejaron herido a otro y atacaron a su dueño en la tarde del pasado domingo en una finca de la carretera de Ribono, en Mieres. Así lo ha denunciado el propio ganadero, Álvaro González, quien quiso alertar de la peligrosidad de estos animales, que continúan sueltos por la zona.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las seis y media de la tarde. Los canes -uno de raza "pitbull", según explicó González-, consiguieron acceder a la finca a pesar de que la entrada estaba cerrada. Una vez allí fueron a por los animales, consiguiendo matar a uno y dejar malherido a otro. El ganadero escuchó ruido y se acercó a donde tenía las ovejas. Ya fuera, vio a uno de sus corderos en el suelo y a los dos perros a su lado. Al intentar espantarlos, los canes fueron a por él. Afortunadamente, sólo se causaron algunos rasguños, aunque sí le rompieron la chaqueta que llevaba puesta. De inmediato, González dio aviso a la Policía Local de Mieres, que se acercó hasta la zona acompañada por el personal de la perrera municipal, aunque no consiguieron dar con los canes.

Álvaro González no fue la única persona que se encontró con estos animales, también otra vecina que, al igual que él, llamó a los agentes locales ante el peligro que suponían estos perros. El ganadero, que presentó la correspondiente denuncia por lo ocurrido, señaló que "más que miedo, siento impotencia por lo ocurrido, porque hasta que no los encuentren, puedo volver a entrar". ¿Y cómo entraron en su finca a pesar de que estaba cerrada? El afectado señaló que los animales pudieron pasar por debajo de la valla. Los "pitbull" son considerados como PPP (Perros Potencialmente Peligrosos), y a pesar de ello, hay cierta moda entre la población, sobre todo entre los más jóvenes, de hacerse con un de estos animales. Esto también ha tenido su repercusión en los albergues de animales, donde este tipo de animales también ha aumentado y precisan de una atención algo más especializada, ya que muchos de ellos no pueden convivir con otros perros. El pasado año cierta polémica en el albergue de Langreo tras el sacrificio de cuatro PPP. Desde las instalaciones argumentaron que eran muy agresivos y "un riesgo para cualquier persona".