Los alcaldes mineros exigen proyectos y los 250 millones firmados para reactivación

Ni minería ni reactivación de las cuencas mineras españolas. Esa es la conclusión a la que llegaron ayer los alcaldes de los municipios que forman parte de la Asociación Comarcas Mineras (Acom-España), que celebraron en el municipio leonés de Igüeña su primera Comisión Permanente tras la llegada a la presidencia del socialista Alider Presa en sustitución del actual secretario general de la FSA, Adrián Barbón. En el encuentro, los regidores pactaron reclamar tanto al Ministerio de Energía como a la Junta de Castilla y León que pongan sobre la mesa de forma inmediata proyectos concretos para la reactivación de los concejos mineros. Además, también pedirán reuniones con el propio Ministro, Álvaro Nadal, así como con el gerente de Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras, Joaquín Fernández Dapena, y la directora general de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano, para expresarles de primera mano la situación que se viven en los territorios carboneros.

El presidente de Acom señaló sobre los diferentes planes de reactivación tanto nacionales como autonómicos que "no hay proyectos concretos ni dinero",, ya que de los 250 millones prometidos en 2013, no se ha invertido ni un euro. "Y ya no se trata de discutir ni de poner en duda donde se van a ubicar las iniciativas, sino que directamente no hay nada sobre la mesa", añadió. En esa línea, apuntó que desde Acom se exigen "proyectos con consignación presupuestaria y datos", y alertó de que "estamos ya en abril y el 31 de diciembre esto echa el cierre, y no conocemos absolutamente nada". Un mensaje que Alider Presa señaló que sirve tanto para la Junta de Castilla y León y para el Gobierno central. Además, indicó que "desde Madrid, en lo referente al Plan del Carbón 2013-2018 no se han firmado los convenios entre las comunidades autónomas y el Ministerio que se necesitan para salar adelante los proyectos, lo que significa incumplimiento tras incumplimiento".

Otro de los temas tratados en el cónclave fue el de la participación del carbón en el mix energético nacional y la supervivencia de las centrales térmicas. El acuerdo alcanzado por unanimidad entre los regidores pasa por "enviar un escrito al Gobierno para pedir el respaldo al mantenimiento de las centrales térmicas, y a su vez para que se apoyen las inversiones medioambientales en estos equipamientos, tanto en captura de CO2 como en el emisiones". Además, pedirán que el Gobierno establezca un "despacho preferente" de carbón autóctono en todas las centrales térmicas.

4% al mix nacional

Para Alider Presa, "nunca se debería de bajar del cuatro por ciento de aportación del carbón nacional al mix". Una cifra que apuntó, serviría para mantener el empleo actual en el sector minero, e incluso para que se pudieran contratar a más trabajadores". "Con la entrada en liquidación de la Asturleonesa hoy mismo -por ayer-, en la comarca del Bierzo apenas quedarán 20 empleos, y eso son cifras ridículas, de auténtica locura", abundó el presidente de Acom. Para el alcalde de Igüeña, "la minería, y eso lo sabemos todos, no va ser la misma que hace 20 años ni que hace 40, pero un mínimo de carbón autóctono sería bastante fácil mantenerlo".

Argumentó su teoría; "En los años 2016 y 2017, en los picos de consumo eléctrico en España, el carbón llegó a generar en torno al 20 por ciento de esa energía". Por lo tanto, agregó, "es evidente que el carbón es necesario, todavía se necesita la producción térmica de electricidad, y mientras esa situación se siga manteniendo, entendemos que entre cuatro y cinco millones de toneladas de carbón autóctono serviría para mantener el empleo de la minería pública y privada". "No pedimos mucho más, y yo creo que dentro de los presupuestos generales de un Gobierno sería totalmente viable", indicó el presidente de Acom, que incidió en que "otra cosa es que haya otro tipo de intereses que se nos escapen".

Por todo ello, la asociación de municipios mineros pretende entrevistarse con los responsables del Ministerio y del Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras "para ponerles sobre la mesa nuestra visión real de las comarcas mineras, y convencerles de que lo que pedimos no es ninguna locura".