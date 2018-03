IU critica que la oposición no hiciera propuestas para el presupuesto de Mieres

Tras las críticas vertidas por los grupos de la oposición -PSOE, PP y Somos- hacia la política económica del gobierno de Mieres y el proyecto de presupuestos que hoy mismo se aprobará en un Pleno extraordinario, el grupo municipal de IU ha salido al paso. Las fuentes municipales aseguraron estar decepcionadas porque "una vez más, la oposición deja pasar la oportunidad de presentar alguna propuesta o idea concreta para el concejo y se quede en el 'sota, caballo, rey' que utiliza siempre, sea cual sea el tema, demostrando su desconocimiento de la realidad del concejo".

El gobierno local aseguró que esa realidad refleja que "las tasas e impuestos municipales llevan cuatro años congelados y el Ayuntamiento cuenta, además, con un importante paquete de exenciones y bonificaciones para garantizar que quien menos tiene pague menos". En este sentido, IU defendió su política fiscal "que contrasta con la del Gobierno central, que sí que ha puesto en marcha una política que ha provocado una subida generalizada del IBI desde 2014". "Ante esto, el gobierno local ha reducido este año el IBI urbano a 0,877 -hasta ahora estaba en el 0,926- precisamente para evitar que los vecinos y vecinas del concejo paguen más como consecuencia de la política del Gobierno de Rajoy", señalaron las fuentes municipales, para agregar que "esta es la realidad, y ante ella, la oposición demuestra que o bien no se entera o bien su objetivo es tergiversar la realidad, que es una y está avalada por las cifras".

Desde el equipo de gobierno también se censuró que el Ayuntamiento de Mieres cada vez recibe menos financiación autonómica y central, lo que supone más dificultar para afrontar inversiones. "Ante esto, no nos hemos quedado de brazos cruzados sino trabajamos y conseguimos financiación de Fondos Feder para la puesta en marcha de la Estrategia DUSI", indicaron fuentes municipales, que apuntaron que este hecho "es un logro importante teniendo en cuenta las exigencias planteadas por la Unión Europea para la selección de estos proyectos". "El dinero no le cae al Ayuntamiento de Mieres del cielo, pero el gobierno local seguirá trabajando para conseguir toda la financiación posible para el concejo. No estaría de más que el resto de grupos hicieran lo mismo exigiendo que los Gobiernos autonómico y central cumplan, de una vez por todas y tras años de esperas y retrasos, sus compromisos con Mieres", finalizaron.