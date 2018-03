Mieres ya sabe hacer cuentas

El Ayuntamiento de Mieres selló ayer en sesión plenaria la aprobación del presupuesto de este año. Se trata, en general, de la cita más relevante que la actividad ordinaria municipal genera anualmente. Pese a ello, lo que debería enmarcarse dentro de lo cotidiano adquirió ayer carácter de insólito, cuando menos de desacostumbrado. Hace casi 8 años que la corporación mierense no aprobaba unas cuentas. De hecho, éstas son las primeras que firma Aníbal Vázquez como alcalde y eso que lleva en el cargo desde junio de 2011.

El gobierno local necesitó ayer de su mayoría absoluta para aprobar el presupuesto. Un reproche unánime se escuchó desde la oposición. PSOE, PP y Somos afearon a IU que les haya apartado del proyecto, una "marginación" que ayer fue respondida con un "no" a las cuentas. Partiendo del citado reproche común, cada partido argumento su rechazo al documento con críticas ya más concretas, aunque, en lo grueso, la oposición vino a decir que el Ayuntamiento cobra demasiados impuestos y ofrece escasos servicios como contraprestación.

Como se sabía, el presupuesto supera por muy poco los 34 millones. Se trata de un gasto cuatro millones inferior al de las cuentas de 2009, las anteriores que fueron aprobadas, todavía con el PSOE en el gobierno local, y que superaron los 38 millones de euros. Una de las diferencias más evidentes entre ambos documentos se enmarca en el capítulo de personal. El presupuesto que IU tramitó ayer en solitario amortiza 76 plazas y deja el gasto en sueldos en poco más de 15,8 millones de euros. Los números, en lo que a los principales paquetes de gasto se refiere, apuntan a que la deuda pública se fija en 1,9 millones, el coste de los servicios públicos queda en 13,1, destinando 4,4 millones a la protección social.

El vicealcalde y concejal de Hacienda, Manuel Ángel Álvarez, explicó ayer las prioridades que han definido el desarrollo del presupuesto: "Era necesario reforzar la política social para proteger a las familias y los colectivos que más sufren. Mieres es el tercer ayuntamiento que más gasto social por habitante realiza en Asturias. Es de destacar que habiendo sido abandonados por otras instituciones servicios como la teleasistencia, nuestro ayuntamiento asumió el compromiso de seguir prestándolo. Y por tanto esta administración hace una aportación mayor a la que le corresponde por convenio". Del mismo modo, el portavoz municipal recalcó que "en el actual contexto de crisis y recorte, con elevados porcentajes de personas sin empleo, altos niveles de pobreza, el gobierno de Mieres apuesta por la congelación fiscal y mantiene esta apuesta en el actual ejercicio".

En este último punto el debate con la oposición se hizo fragoroso: "Ahora tenemos menos población y menos actividad industrial que en 2009 y resulta que el Ayuntamiento recaudará 1,6 millones más a través de impuestos directos que hace nueve años. La única explicación lógica es que han subido los impuestos y eso es algo irrebatible", señaló José Manuel Rodríguez, portavoz del PP. Pese a todo, lo que ayer suscitó las mayores quejas desde los asientos populares fue la falta de "diálogo y de transparencia". Rodríguez recriminó al Alcalde su "soberbia, arrogancia y prepotencia", acusándole que "poner impedimentos al acceso a la información".

La intervención de la portavoz socialistas tampoco destacó por los poemas dedicados al gobierno local: "Ustedes se han tomado siete años para redactar un presupuesto, pero a nosotros únicamente nos han dado cinco días para analizarlo", remarcó, antes que afear al gobierno local por publicitar los contenidos del documento antes de presentarlo a la oposición. Además, Muñoz considera que las cifras trasladada a la opinión pública están llenas de "falsedades". "Han intentado engañar a a los vecinos vendiendo el gasto corriente como inversión". Y añadió: "Su gestión ha debilitado los servicios públicos, padeciendo de graves carencias organizativas". Muñoz también criticó, como el PP, el incremento de la presión fiscal: "La recaudación de la tasa de basuras ha pasado de 2 millones en 2009 a casi 2,4 este año", remarcó la portavoz del PSOE.

Somos no fue una excepción a la hora de recriminar a IU su negativa a negociar los presupuestos con la oposición: "Este gobierno utiliza la mayoría de forma impositiva y poco dialogantes", subrayó Patricia García Moro. La portavoz de la formación morada lamentó que "no se haya dado a la oposición la oportunidad de plantear propuestas". Aseguró que el nuevo presupuesto municipal "no es el que Mieres necesita", echando en falta actuaciones en barrios degradados y medidas para incentivar el empleo. Del mismo modo, denunció lo que Somos considera una elevada presión fiscal en el municipio.