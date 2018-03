Mieres acusa a Oviedo y Gijón de "entrometerse" en la llegada de Deportes

"Ni partición de los estudios ni más retrasos". El gobierno de Mieres quiere que tanto el Principado como la Universidad de Oviedo confirmen lo antes posible que el futuro grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte -antiguo INEF- se impartirá en Mieres: "Tanto en Oviedo como en Gijón saben perfectamente que la mejor opción es Mieres y deberían dejar a un lado los localismos", remarcaron ayer fuentes municipales. Desde el Ayuntamiento se lanzó un mensaje a los otros dos consistorios que se han "entrometido" en lo que parecía una decisión tomada: "Si esta es la manera en que quieren impulsar el área metropolitana lo cierto es que empezamos bastante mal".

El Ayuntamiento de Mieres dejó ayer claro que no contempla otro escenario que no pase por el hecho de que los estudios vinculados al deporte se implanten en Mieres. Además, el gobierno local no quiere más demoras: "Esperamos la confirmación y además lo antes posible". El equipo del Alcalde exige, así, la convocatoria de una cumbre en la que Principado, Universidad de Oviedo y Ayuntamiento de Mieres aborden la situación del grado y su implantación en el campus de Barredo. En este sentido, el Consistorio remitirá en los próximos días una carta al presidente del Principado, Javier Fernández, urgiéndole a poner fecha a un encuentro que tendría que servir para conseguir un compromiso claro con la implantación de esta titulación en Mieres.

"Desde el gobierno de Mieres tenemos claro que el desarrollo del campus universitario es un asunto estratégico para el concejo y, como tal, debe contar con el necesario consenso político, institucional y social, alejándolo de disputas y polémicas estériles", señalan los dirigentes de IU, que recuerdan que tanto Principado como Universidad han asumido el compromiso de implantar nuevas titulaciones en Barredo, así como el de reforzar la actividad investigadora y académica. "Compromisos que ahora deberían hacerse realidad con la implantación del grado de Deportes". El Alcalde también informará al rector , Santiago García, de la petición realizada al presidente autonómico con el objetivo de conseguir cerrar una fecha, cuanto antes, "para mantener una reunión importante en la que tendrían que sentarse las bases del presente y futuro de un campus que necesita que de las palabras se pase a los hechos".