La llama olímpica brilla en Pajares

Hacía más de una década que no se utilizaba, pero la antorcha de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 cumplió ayer su objetivo de descender por la pista de La Hoya, en la estación invernal de Valgrande-Pajares, para dar el pistoletazo de salida a la iniciativa "Asturias, paraíso del deporte" que encabeza la Facultad Padre Ossó con la colaboración de la Universidad de Oviedo y la dirección general de Deportes. La portadora de la antorcha fue Tatiana Méndez, directora deportiva en la estación de esquí, que descendió acompañada por integrantes de los clubes del complejo. Una vez en la parte baja de la estación, el decano de Padre Ossó, José Antonio Prieto, prendió el pebetero instalado para la ocasión.

La puesta de largo de "Asturias, paraíso del deporte" contó ayer con unos padrinos de excepción, Jessica Alonso, medalla de Bronce en balonmano en los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012; y el atleta Alberto Suárez, medalla de Plata en los Juegos Paralímpicos de Brasil 2016 y Oro en Londres 2012. A estos dos también se sumó en la distancia el tenista Pablo Carreño, que no pudo asistir por encontrarse en Miami. Alonso destacó que "los valores que aporta el deporte son fundamentales, yo no entiendo una vida sin deporte". Palabras que también hizo suyas Suárez, quien aseguró que "la práctica del deporte es fundamental para todos, tiene que ser prioritario en nuestro día a día y es algo que intento transmitir cada vez que voy a un colegio a hablar con los chavales". El tercer padrino envió un vídeo en el que lamentaba no poder estar en la presentación pero agradecía que contasen con él.

El decano de Padre Ossó, por su parte, aprovechó para "reivindicar y recuperar los valores del deporte, como el sacrificio, la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto". También aludió Prieto a las diferentes actividades que se organizarán enmarcadas en esta iniciativa que, aunque se extenderán por todo el Principado, tendrán un importante peso en el campus de Mieres. De hecho, es ahí donde la facultad pretende poner en marcha el disputado grado de Deportes en el caso de que finalmente les permitan desarrollar su proyecto. Por su parte, la portadora de la antorcha, señaló que "es muy ilusionante, porque coger la antorcha olímpica es un honor y no todo el mundo tiene la oportunidad".