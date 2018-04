Lastra afirma que "no se van a escatimar medios para buscar la solución más rápida" al argayo de Caso

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, trasladó hoy a los alcaldes de Caso y Sobrescobio, Miguel Fernández y Marcelino Martínez respectivamente, que "no se van a escatimar medios para tratar de dar la solución más rápida y que garantice la total seguridad" al argayo que se produjo hace once días en el Corredor del Nalón, a la altura de Anzó, y que ha dejado prácticamente aislado al concejo casín. La reunión se celebró en la sede de la consejería, con la presencia de técnicos y de representantes del Consorcio de Transportes.

"Todos los recursos que tenemos los hemos puesto a disposición", señaló Lastra, que hizo hincapié en que "se está luchando contra una situación complicada". Indicó además que "se ha trabajado todas las fiestas, se actuó desde el momento inicial y no ha habido pausa ni descanso". El consejero indicó antes de la reunión que se intentará "encontrar alguna solución alternativa para algún paso provisional". Caso había reclamado conocer los plazos que se manejan para retirar el argayo que cortó el tráfico en el Corredor del Nalón, a la altura de Anzó (Sobrescobio), el pasado 22 de marzo.

Los habitantes del municipio del alto Nalón se ven obligados a dar rodeos todos los días. Existen dos alternativas. Una de ellas es recorrer en coche una carretera deteriorada, la de la Collá d'Arniciu, que une el concejo con Caso, y en la que se invierte una hora en cubrir 33 kilómetros. La otra, salvar el argayo a pie por un camino que se tarda en recorrer veinte minutos y disponer de vehículo a uno y otro lado del desprendimiento o de alguien que se acuda en coche hasta allí. Los han convocado una manifestación para mañana, a las once y media de la mañana.