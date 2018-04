El Alcalde y líderes de CC OO se encierran en el Ayuntamiento por el centro de Barros

Una representación del sindicato CC OO -encabezada por su secretario general en Asturias, José Manuel Zapico, y su secretaria general en el Nalón, Esther Barbón- inició ayer al mediodía un encierro de cuarenta y ocho horas en el Ayuntamiento de Langreo con el objetivo de desbloquear la apertura del centro de discapacitados "Stephen Hawking" de Barros. A ellos se les sumó también el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez (IU), y los concejales de IU y Somos, Antonio Giganto y Elías López, respectivamente, que tenían previsto unirse en la noche de ayer a los sindicalistas.

"Hemos elegido el salón de Plenos como el altavoz del interés de los vecinos ante esta situación dramática por los continuos retrasos en la puesta en funcionamiento del centro", aseguró Zapico, quien destacó que "seguiremos movilizándonos hasta conocer cuándo se abrirá el centro". Asimismo, aludió a la visita que realizará hoy a Asturias la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para arropar al nuevo delegado del Gobierno central en Asturias, Mariano Marín, en su toma de posesión. "Espero que visiten Langreo y nos puedan dar una fecha de apertura del centro", sentenció el líder sindical.

Barbón, por su parte, recordó que el sindicato "lleva desde el año 2013 con diversas movilizaciones para que abran el centro y ahora han pasado cinco años y seguimos igual, estamos hartos de ninguneos y engaños. Nos creímos las palabras de la directora del Imserso, Carmen Balfagón, pero no ha cumplido con su palabra". La responsable del Instituto de Mayores y Servicios Sociales aseguró en la visita que hizo el pasado diciembre a Langreo que la ley de creación del centro de referencia nacional de Barros estaría lista "en dos semanas".

Pero no sólo no ha cumplido con sus promesas, sino que tampoco responde a las llamadas del alcalde de Langreo. "La llamo cada semana, pero no consigo hablar con ella,. No sé si tiene mucho trabajo o le da vergüenza explicar la razón por la que no es capaz de resolver esta situación", apuntó Sánchez. El regidor señaló que "no es muy normal que un alcalde se encierre en su propio Ayuntamiento, pero es que esto es una verdadera vergüenza".

En total serán siete los representantes de CC OO que hagan noche junto al alcalde y los dos concejales. Además del encierro, han convocado para hoy a las siete de la tarde una concentración en la plaza del Ayuntamiento. La protesta volverá a repetirse mañana al mediodía.