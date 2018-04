"Queremos el centro ´Stephen Hawking´ y los 150 empleos", clama el alcalde de Langreo

El salón de plenos del Ayuntamiento de Langreo estaba ayer lleno de colchones hinchables. Una decena de personas -miembros de Comisiones Obreras (CC OO), de Izquierda Unida y Somos con el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez (IU), a la cabeza- están encerrados desde el lunes y hasta este mediodía para exigir la puesta en marcha del centro de grandes discapacitados "Stephen Hawking". Lo que más preocupa de este retraso, además de la posibilidad de perder un equipamiento que prometía ser un referente a nivel nacional, son los empleos: "Nos prometieron 150 puestos de trabajo que ahora no llegan", afirmó el Alcalde. La protesta incluyó ayer una concentración por la tarde frente al Ayuntamiento.

La fecha para la movilización no fue escogida al azar. Mientras los encerrados despertaban en el salón de plenos, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, llegaba a la región para la toma de posesión del nuevo Delegado de Gobierno. "Queremos denunciar todos los incumplimientos constantes con nuestra región. El 'Stephen Hawking' es sólo un ejemplo de la falta de sensibilidad con esta región", afirmó el coordinador de IU de Asturias, Ramón Argüelles, que ayer acudió al Ayuntamiento. El coordinador de IU lamentó que la coalición, junto a Comisiones Obreras y miembros del gobierno local, hayan tenido que recurrir a las medidas de presión. "Parece que es la única forma de ser escuchados, y es una lástima", concluyó el dirigente de IU.

El secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, es uno de los participantes en el encierro y señaló que "la directora del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) anunció hace casi cuatro meses que la puesta en marcha del centro sería inminente". Hace así referencia a la visita de Carmen Balfagón al centro. A finales de 2017, anunció públicamente que "se pondría en marcha la orden ministerial que permitirá la apertura del centro".

La orden no llegó y la directora del Imserso no responde. Desde que hizo el anuncio sobre la "inminente" puesta en marcha del centro "Stephen Hawking", Jesús Sánchez ha intentado ponerse en contacto con ella en múltiples ocasiones. Según el alcalde de Langreo, "la he llamado prácticamente todas las semanas desde entonces. La última vez, esta misma mañana". La respuesta siempre es la misma, la secretaria de la directora del Imserso replica a Sánchez que Balfagón "no está disponible". Al salón de plenos acudió también el secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa. "Ya valió. Parece que sólo hay consenso para cerrar la minería, pero nunca lo hay para acordar proyectos que aseguran el futuro de estas comarcas", destacó Ripa.

En el encierro participan también dos concejales: Antonio Giganto (IU) y Elías López (Somos). Por la tarde, la concentración en la plaza del Ayuntamiento contó con el apoyo de vecinos del municipio: "No queremos promesas, queremos hechos", zanjó Sánchez.