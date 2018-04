Cine, teatro y música en el programa cultural de este trimestre en Langreo

Cultura de Langreo empieza trimestre con buen pie. Los responsables del área presentaron ayer la programación de los próximos tres meses con una inmejorable noticia: las entradas para el concierto de Paco Ibáñez, que tendrá lugar el 14 de abril (coincidiendo con el Día de la República) en La Felguera, ya están agotadas. Habrá más música, además de cine, documentales y teatro. Sobre las tablas del Nuevo Teatro de La Felguera, Beatriz Rico protagonizará la obra "Antes muerta que convicta".

Preparen las palomitas, porque la programación de proyecciones llega cargada. A partir de hoy empieza el ciclo de cine de autor, con "La forma del agua" (Guillermo del Toro, 2017). Será a las 20 horas en el Nuevo Teatro de La Felguera. El ciclo continuará con "Muchos hijos, un mono y un castillo", "La última bandera", "100 días de soledad", "Sin amor", "El hilo invisible" y "Lady Bird". También "The Florida project", "Call me by your name", "En la sombra", "El insulto" y "Lucky". El cartel de documentales incluye "La memoria rebelde", "Escoréu, 24 d'avientu de 1937". Habrá otro ciclo feminista, que empieza el 11 de abril con "Sufragistas".

El teatro empieza este domingo, con una obra para toda la familia: "Elenita", de Alevosía Teatro, con dos pases en La Felguera: a las 12.30 y a las 18 horas. El grupo de teatro Nova representará, el día 13 de abril, la obra "Amor loco, loco amor" y el 21 del mismo mes, será el día para "Antes muerta de convicta". El cartel se completa con "Las mujeres sabias" (Baluarte Teatro), "Desierta, un juguete casi cómico" (Teatro Paladio), "No es tan fácil" (Corocotta Teatro), "Vatericidio o el residuo de la realidad" (Maliayo Teatro), "Divinas Palabras" (Escuela superior de Arte Dramático) y "Fuenteovejuna" (Escuela Superior de Arte Dramático). También "Frótamela, la historia de un genio", "El malentendido" (Grupo de Teatro La Galerna), "¿Qué pasa con el duende?" (Asociación de Amas de Casa de La Felguera). Para los más pequeños, habrá tres obras: "Años luz", "Mr. Orwell" y "El niño y el mundo".

No hay buen programa cultural si no está acompañado de buena música. El viernes 20 de abril, a las 19.30 horas, el Ochote Langreano se subirá al escenario del Nuevo Teatro de La Felguera para actuar. Será en el encuentro "30 años haciendo lo que mejor sabemos hacer, cantar". Y el 28 de abril, Marisa Valle Roso presentará su nuevo disco en el centro deportivo "Juan Carlos Beiro". La orquesta Boccheroni celebrará su segundo aniversario, el 4 de mayo, en el Nuevo Teatro de La Felguera. Y el 6 de mayo, los más pequeños cogerán la batuta con la celebración del V Encuentro de Coros Infantiles y Juveniles "Ciudad de Langreo". Luis Núñez y Los Folgazanes animarán la noche, en el Nuevo Teatro de La Felguera, del 11 de mayo y el VII Encuentro de Jóvenes Coros de Asturias, de la Fundación Princesa de Asturias, será el 26 de mayo. El 1 de junio, en el mismo escenario, la Asociación Música Tradicional Muyeres, presentará un nuevo disco.

Habrá actividad también en las salas de los centros culturales. Y es que la programación de este trimestre incluye ocho exposiciones: "Ruinas industriales, miradas sentidas", "Che vive", "Yo también pinto... Algo", "La marcha de hierro, octubre, 1992". Además, será la XXVII Muestra de Artes Plásticas, "Sufrir la guerra, buscar refugio", "Popart factory" y "Musiclive Experiences". El área de Cultura ha preparado también un programa especial por el Día del Libro.