El Alcalde exige al PP que explique cómo abrirá el "Stephen Hawking"

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez (IU), acusó ayer al PP de "tratar de engañar a los vecinos y vecinas de Langreo" con sus declaraciones sobre el centro de discapacitados "Stephen Hawking" de Barros. En concreto, hizo referencia a las declaraciones del presidente del PP de Langreo, Rafael Alonso, en las que aseguraba que el equipamiento podría estar en marcha este año. Sánchez exigió ayer una mayor concreción tanto en los plazos como sobre la apertura: "Que digan ya si abrir es que haya un conserje y un guarda de seguridad, porque eso para nosotros no es abrir. El centro estará en marcha cuando la primera persona esté dentro siendo atendida".

"Entiendo que este representante del PP o no tiene nada claro o intenta engañar a nuestros vecinos", afirmó el regidor. En este sentido, destacó que "fue la presidenta del PP la que dijo que el centro de Barros estaría abierto el año pasado". "Y fue, más tarde, la directora del Imserso quien dijo que la orden ministerial necesaria para su puesta en marcha estaría en enero", añadió. "Desde este gobierno local no se han dado fechas, porque es algo para lo que no tenemos competencias", afirmó.

El Alcalde está muy molesto con el último plazo ofrecido por el PP: que el centro "Stephen Hawking" estará abierto a lo largo del segundo semestre. "Ya no hablamos en semanas, ya no hablamos en meses, ahora hablamos en semestres", ironizó el máximo dirigente local, para añadir que "el último semestre puede ser el 1 de julio o el 31 de diciembre". El regidor también quiere saber "si esa apertura anunciada quiere decir que ese día habrá una persona ya en el interior del centro siendo tratada por un fisioterapeuta un médico o quien corresponda".

Sánchez también replicó a otra declaración de Alonso. En concreto, a la sentencia del popular de que "quienes critican estos Presupuestos o se niegan a reconocer los hechos y el compromiso explícito del PP con España, con Asturias y con Langreo, lo hacen desde el sectarismo de una izquierda que nunca reconocerá los avances logrados por el Partido Popular". "No es un problema de izquierda o de derecha, es un problema de responsabilidades. La responsabilidad hoy corresponde al PP y es lamentable que gente que debería estar con los vecinos, se coloque una vez más con los intereses de su partido", zanjó el Alcalde.