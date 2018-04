Premio al esfuerzo en Langreo. El Ayuntamiento galardonó ayer a los mejores expedientes académicos del concejo en Bachillerato, Formación Profesional (FP) de grado medio y superior y estudios universitarios. Los "galácticos" de los estudios del municipio son seis: Marta Bernardo y Lucía Elena Menéndez (FP de grado medio), María Bembibre Mouriz y Aida Martínez Borjas (FP de grado superior), Elena Álvarez Alonso y Tatiana Couceiro (Bachillerato) y Rodrigo Albillos Almaraz (grado en Medicina). Terminaron sus estudios con notas medias que van de 9,32 al 10. No hay magia ni trucos para ser los mejores, sólo tres palabras que son un mantra para repetir a diario: "Constancia, orden y entrega". El Ayuntamiento les entregó un diploma y galardones económicos dotados de un total de 1.400 euros.

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez (IU), abrió el acto. Estuvo acompañado por el concejal de Educación, Alfredo González Vallina y el concejal Francisco Torre (PSOE). También acudieron a la entrega las técnicas del área. El regidor señaló que "tenemos que ser conscientes de que sin esfuerzo, sin dedicación y sin constancia las cosas no salen. Si no hay esto, es imposible, y vosotros sois un ejemplo". "Los que hicimos nuestros pinitos estudiando vemos casi imposible conseguir un diez de media", añadió.

Un diez consiguió en sus notas de bachillerato (en Humanidades y Ciencias Sociales) Elena Álvarez, una chica que salió a recoger el diploma con una sonrisa enorme: "Más que un premio a mi expediente, creo que es un premio a mi esfuerzo", afirmó. ¿Cuántas horas dedica a los estudios al día? Ríe en cuanto le preguntan: "Todo el mundo me lo pregunta, la verdad es que unas dos o tres horas al día, y más durante el fin de semana". Su truco, para memorizar mejor, es pasar todos los apuntes a ordenador. Aunque dice que no es especialmente meticulosa con la presentación. Ahora estudia Administración y Dirección de Empresas (ADE) bilingüe en la Universidad de Oviedo. "Vive para ello, estamos muy contentos por ella", afirmaron sus orgullosos padres. La otra "galáctica" de Bachillerato, Tatiana Couceiro, tuvo una nota de 9,59. Sus padres recogieron el diploma, porque ella ahora estudia en Madrid.

Rodrigo Albillos Almaraz terminó el grado de Medicina con una nota media de 9,32. Tampoco pudo acudir al acto, así que delegó en su hermana el honor de recoger el diploma. Sí estuvo presente en el acto organizado por el Ayuntamiento Aida Martínez Borjas, que curso el grado superior de Higiene Bucodental con una calificación de 9,50. "Ahora mismo no estoy trabajando, estoy estudiando el ciclo de auxiliar de enfermería", aseguró. Tiene veinte años y, cuando encare el mundo laboral, lo hará sin preferencias: "Me da igual encontrar trabajo de higienista que de auxiliar, las dos profesiones me gustan igual", aseguró.

Apoyo familiar

La última en salir a recoger su diploma fue María Bembibre Mouriz. Lo hizo con su hijo Adrián, de cinco años, de la mano: "Es un premio para mí y para toda mi familia, que me han ayudado mucho", afirmó. Animó a las mamás que están pensando en volver a coger los libros: "Si quieres, puedes hacerlo. Pero es cierto que necesitarás una buena red de apoyo", afirmó. Cada uno de los mejores expedientes de FP de grado medio recibió 200 euros. El premio para el grado superior fue de 400 euros y para el Bachillerato de 300. Quedó desierto el "Premio al esfuerzo".

Fue un acto corto, pero cargado del orgullo que aportaron las familias. Al terminar, muchos se quedaron en el entorno de la plaza del Ayuntamiento de Langreo para sacarse fotos y compartirlas en las redes sociales. Un primer paso para cumplir un deseo del alcalde: "Premiamos el esfuerzo y la constancia porque son valores que se tienen que poner otra vez de moda".