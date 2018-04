Inés Camiña: "Me hace mucha ilusión recibir el ´Eugenio Carbajal´ "

La joven bilbaína Inés Leonor Camiña recibió ayer en un acto celebrado la casa de Cultura de Mieres el diploma acreditativo como ganadora del premio literario "Eugenio Carbajal" de relato corto. La ganadora aseguró estar muy "ilusionada" con el galardón, que explicó que se basa en parte en la vida de su bisabuelo, que da título a la obra: "José Camiña".

La joven, de 27 años, relató como fue el momento en el que le notificaron que había sido la elegida: "me hizo mucha ilusión, porque además me había dejado el móvil en casa y tenía varias llamadas perdidas y correos, fue emocionante porque además hasta me había olvidado que lo había mandado". Pese a que sus estudios poco tenían que ver con la literatura -cursó Derecho y ADE-, su vida profesional discurre por otros derroteros, ligado a productoras de teatro y cine. Eso la ha llevado también a escribir.

El personaje principal de la obra, que se sitúa en plena Guerra Civil, está inspirado en su bisabuelo. "Un día mi padre sacó un álbum de fotos con mi bisabuelo, que es una persona muy mitificada en la familia, y fue un poco lo que me inspiró a escribir. No todo el relato es real, pero buena parte si está documentado y es verdad".

La concejala de Juventud, Itziar Vicente, aprovechó para animar a los jóvenes, a los que va destinado este premio Eugenio Carbajal, a que escriban. "Queremos que haya más gente de Mieres que escriba, y que se presente a la decimoséptima edición que ya vamos a convocar", indicó la edil, que aprovechó para ensalzar la figura de Carbajal, exalcalde de Mieres y en cuyo mandato creó la concejalía de Juventud.