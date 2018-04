Mieres critica que el Gobierno eluda dar plazos para las pantallas antirruido de la autovía

Lejos de acercarse a ser una realidad, las pantallas acústicas que deberían mitigar el ruido que proviene de la A-66 a su paso por la comarca del Caudal siguen siendo una aspiración con visos de utopía. El gobierno local de Mieres denunció ayer la falta de compromiso del Ejecutivo central con el concejo, "que se demuestra una vez más" en la contestación que desde el Ministerio de Fomento se envío al Consistorio sobre las citadas barreras antirruido. "No nos dan plazos, solo que hay un plan global y que ya se decidirá que obras se hacen y cuales no", critican desde el Ayuntamiento de Mieres, que no solo reclama estas pantallas para la Autovía a su paso por el concejo sino que extienden la petición a los enlaces de la vieja carretera Mieres-Oviedo (N-630) en Cardeo, Loredo-Baíña y el Polígono Fábrica de Mieres.

Los portavoces municipales indicaron que "Fomento está retrasando actuaciones que fueron anunciadas hace ya siete años". El Alcalde, Aníbal Vázquez, envió el mes pasado una carta dirigida al Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pidiéndole información sobre estas actuaciones comprometidas desde 2011. Además de mostrar preocupación, el regidor también transmitía la indignación del gobierno local por estos retrasos. Ahora, el Ayuntamiento ha recibido respuesta. Ha sido el Director General de Carreteras de Fomento, Jorge Urrecho, "que no ofrece en su carta ningún plazo concreto para estas actuaciones".