El Ayuntamiento impulsa un estudio sobre la historia de la tonada en Asturias

El Ayuntamiento de Mieres pretende recopilar la historia de la tonada en Asturias con especial hincapié en el concejo de Mieres. Un trabajo que desempeñarán gracias a los contratos de prácticas que acaba de empezar y del que se encargará un historiador. Así lo confirmó el concejal de Cultura de Mieres, Juan Ponte, quien destacó que "será un documento importante, porque en la actualidad no existe ningún archivo digital sobre la tonada".

El objetivo es que, una vez realizado, el trabajo se publique en la web del Ayuntamiento como una especie de museo virtual de la tonada. Y es que será un trabajo multimedia, donde se podrá leer y escuchar sobre la música tradicional asturiana. "Queremos que sea un trabajo lo más detallado posible, por eso intentaremos agotar el contrato del año", señaló el concejal. Asimismo, el documento no estará únicamente en la red, sino que la intención también es editar un libro con los contenidos, "ya que hemos tenido en cuenta aquellas personas que no acceden a internet". Este documento "será de distribución gratuita en el concejo".

Para elaborar su trabajo, el historiador estará en contacto con diferentes expertos de la tonada con los que ya tiene contacto el Ayuntamiento. Y es que, como apuntó el concejal Juan Ponte, "la canción asturiana es la actividad que más dinero se lleva del presupuesto de este año para Cultura, si quitamos nóminas o gastos de limpieza".

Ponte también quiso aclarar que "el nombre de Diamantina Rodríguez también estará muy presente en este trabajo y va a tener su lugar en Mieres, aunque todavía no puedo adelantar mucho más". El concejal de Cultura hizo esta reflexión, sobre todo después de las críticas recibidas tras el cierre del primer museo de la tonada, que se ubicaba en el chalet de Numa Guilhou y que ahora se ha convertido en sede de la asociación cultural y minera "Santa Bárbara". Ponte quitó hierro a esta decisión, asegurando que "ya no hay esa fiebre de los museos que había hace años, pero de verdad, que nadie se preocupe que no nos hemos olvidado de Diamantina".

El Ayuntamiento de Mieres inauguró el Museo de la Tonada a finales de 2009 dándole enorme difusión y bajo el nombre de la citada cantante de tonada. El centro abrió con el objetivo de convertirse en la "casa de la canción asturiana". Tras una inversión de casi 120.000 euros para rehabilitar uno de los dos chalés de la calle Numa Guilhou, meses después se gastaron otros 180.000 en la adquisición del segundo de los inmuebles. El propósito era ampliar el museo. Sin embargo, el proyecto quedó parado, de hecho, el segundo chalet se encuentra tapiado.